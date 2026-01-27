Ces mystérieux “points rouges” cacheraient le berceau des plus gros trous noirs de l’univers

Le télescope spatial James Webb observe d’étranges points rouges dans l’univers lointain. Ces objets compacts intriguent les chercheurs par leur lumière et leur comportement. Une nouvelle étude suggère qu’ils abriteraient les premiers trous noirs supermassifs.

Depuis 2025, les astronomes suivent de près un phénomène encore inexpliqué. Il s’agit de minuscules points rouges captés dans l’univers primitif par le télescope James Webb. Ces objets compacts et très lumineux remettent en cause plusieurs théories sur la formation des galaxies. Pour certains chercheurs, ce ne sont pas des galaxies classiques. Ils estiment plutôt qu’il s’agirait d’une toute nouvelle catégorie d’objets cosmiques, apparue moins d’un milliard d’années après le Big Bang.

Ces sources lumineuses, très denses et actives, pourraient révéler un processus encore inconnu. Il s’agirait d’un nouveau mode de formation de structures massives. Une étude récente, publiée dans le journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, avance une explication audacieuse. Selon les chercheurs, ces “petits points rouges” seraient en réalité des lieux de naissance pour les tout premiers trous noirs géants. Ce phénomène se produirait bien avant que les étoiles ne soient capables d’en former elles-mêmes.

Les “points rouges” découverts par le télescope spatial James Webb pourraient abriter des trous noirs géants

D’après les travaux des astrophysiciens, certains de ces objets ne seraient pas liés à la mort d’étoiles massives. Ils résulteraient plutôt d’un effondrement direct de gigantesques nuages de gaz présents dans l’univers jeune. Ce mécanisme permettrait de former des trous noirs déjà très massifs dès leur apparition. Cela expliquerait leur présence seulement 500 millions d’années après le Big Bang.

Pour que cette formation ait lieu, plusieurs conditions extrêmes doivent être réunies. Le gaz doit rester pur, sans éléments lourds issus de l’évolution stellaire. Il ne doit pas non plus refroidir trop rapidement, ni se fragmenter en étoiles. Selon les chercheurs, ces contraintes ne sont possibles que dans l’univers primordial. Cela expliquerait pourquoi ces objets semblent disparaître après 1,5 milliard d’années.

Les “points rouges” observés par le télescope James Webb pourraient donc être les derniers témoins de cette phase unique de l’histoire cosmique. Des observations plus précises seront nécessaires pour confirmer ce lien. En attendant, cette hypothèse ouvre déjà une piste sérieuse sur l’origine des trous noirs supermassifs.