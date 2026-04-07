Google dévoile un enregistreur vocal intelligent qui corrige votre discours

Une nouvelle application Google arrive. C'est un enregistreur vocal capable de modifier automatiquement ce que vous dites si le besoin s'en fait sentir. De quoi gagner beaucoup de temps.

Ça fait très longtemps que vous pouvez parler au lieu de taper sur un clavier. Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, les applications de type dictaphone ne manquent pas. Pour enregistrer des idées, un entretien ou autre, elles sont devenues très performantes avec le temps. Sans pour autant échapper aux écueils inhérents à leur fonctionnement. Si vous êtes du genre à hésiter souvent (“euh“, “hum“) ou à changer d'idée au milieu d'une phrase, vous êtes bon pour passer du temps à corriger le texte final.

Comment faire pour éviter cela ? Comme souvent de nos jours, en faisant appel à l'intelligence artificielle. Voilà l'idée derrière Google AI Edge Eloquent, application révélée discrètement par la firme de Mountain View. Elle prend votre discours et le modifie en temps réel pour le transformer en enchaînement fluide et cohérent. Le tout sans que vous ayez à retoucher quoi que ce soit manuellement. Voyons ça en détail.

La nouvelle application dictaphone de Google va vous faire gagner du temps

Première chose à noter : Google AI Edge Eloquent peut fonctionner entièrement en local. Les modèles d'IA nécessaires sont téléchargés sur votre smartphone et aucune donnée n'est envoyée sur des serveurs externes. Vous pouvez cependant activer le mode Cloud pour profiter de la puissance de ceux de Gemini, mais ce n'est pas obligatoire. De même, il est possible de laisser l'appli accéder à votre compte Gmail pour en extraire un dictionnaire personnalisé, en fonction des mots que vous écrivez dans vos mails.

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L'IA apprend au fil des enregistrements pour mieux coller à votre façon de parler. Pratique si vous utilisez un vocabulaire technique ou des acronymes par exemple. Le service est gratuit et sans limite. Vous y trouverez d'autres options utiles comme le décompte des mots, une estimation de votre débit de parole, ou encore une recherche dans les anciens enregistrements. Google AI Edge Eloquent est déjà disponible sur iOS. Même si pour le moment aucune annonce ne le confirme, il est très probable qu'une version Android est en cours de développement.