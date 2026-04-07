Google dévoile un enregistreur vocal intelligent qui corrige votre discours

Une nouvelle application Google arrive. C'est un enregistreur vocal capable de modifier automatiquement ce que vous dites si le besoin s'en fait sentir. De quoi gagner beaucoup de temps.

Google AI Edge Eloquent
Crédits : 123RF

Ça fait très longtemps que vous pouvez parler au lieu de taper sur un clavier. Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, les applications de type dictaphone ne manquent pas. Pour enregistrer des idées, un entretien ou autre, elles sont devenues très performantes avec le temps. Sans pour autant échapper aux écueils inhérents à leur fonctionnement. Si vous êtes du genre à hésiter souvent (“euh“, “hum“) ou à changer d'idée au milieu d'une phrase, vous êtes bon pour passer du temps à corriger le texte final.

Comment faire pour éviter cela ? Comme souvent de nos jours, en faisant appel à l'intelligence artificielle. Voilà l'idée derrière Google AI Edge Eloquent, application révélée discrètement par la firme de Mountain View. Elle prend votre discours et le modifie en temps réel pour le transformer en enchaînement fluide et cohérent. Le tout sans que vous ayez à retoucher quoi que ce soit manuellement. Voyons ça en détail.

La nouvelle application dictaphone de Google va vous faire gagner du temps

Première chose à noter : Google AI Edge Eloquent peut fonctionner entièrement en local. Les modèles d'IA nécessaires sont téléchargés sur votre smartphone et aucune donnée n'est envoyée sur des serveurs externes. Vous pouvez cependant activer le mode Cloud pour profiter de la puissance de ceux de Gemini, mais ce n'est pas obligatoire. De même, il est possible de laisser l'appli accéder à votre compte Gmail pour en extraire un dictionnaire personnalisé, en fonction des mots que vous écrivez dans vos mails.

Lire aussi – La retouche photo par IA de Google Photos va subir des changements

L'IA apprend au fil des enregistrements pour mieux coller à votre façon de parler. Pratique si vous utilisez un vocabulaire technique ou des acronymes par exemple. Le service est gratuit et sans limite. Vous y trouverez d'autres options utiles comme le décompte des mots, une estimation de votre débit de parole, ou encore une recherche dans les anciens enregistrements. Google AI Edge Eloquent est déjà disponible sur iOS. Même si pour le moment aucune annonce ne le confirme, il est très probable qu'une version Android est en cours de développement.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Smartphones Galaxy : après l’annonce de la fin de Samsung Messages, les utilisateurs menacent de partir chez la concurrence

De manière assez prévisible, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre à l’annonce de fin du support de Samsung Messages. Sur Reddit, ils sont nombreux à se…

L’iPhone Fold pose aux côtés de l’iPhone 18 Pro, de quoi apprécier la différence de format

Un moulage de l’iPhone Fold, le premier smartphone pliable d’Apple, permet de se rendre compte de son design et de son format tout en largeur. Les fuites autour du premier…

Android : Google comble le plus gros défaut des alertes d’urgence sans fil pour encore mieux vous sauver la vie

Les smartphones Android possèdent un dispositif d’alertes d’urgence sans fil permettant de prévenir leurs propriétaires lorsqu’ils se trouvent dans une zone de danger. Afin de rendre ces notifications encore plus…

WhatsApp : cette option va bientôt grandement améliorer la qualité de vos appels dans les lieux bruyants

Appeler quelqu’un et ne rien comprendre de ce qu’il nous dit – ou l’inverse – a de quoi être agaçant. Pour lutter contre cette frustration que peuvent parfois ressentir ses…

La sortie de l’iPhone Fold retardée ? C’est de plus en plus probable

De multiples sources convergent vers le même constat : Apple est en retard sur la production de l’iPhone Fold et retarderait sa mise sur le marché. La faute à des…

Galaxy Z Fold 8 : Samsung maintiendrait les mêmes prix que sur la génération précédente, on croise les doigts

Si la dernière fuite en date concernant le Galaxy Z Fold 8 se vérifie, c’est une excellente nouvelle pour ses futurs utilisateurs. En effet, il se murmure que Samsung vendrait…

Ces bugs de design qui traînaient dans Windows 11 depuis des années vont enfin disparaître en avril

Microsoft s’attaque enfin aux incohérences visuelles qui traînent dans Windows 11 depuis des années. La mise à jour d’avril 2026 apporte plusieurs corrections de design attendues de longue date. Boîtes…

Samsung Galaxy Glasses : cette étape charnière rend crédible un lancement dès 2026

Samsung a confirmé, par le biais de ses cadres, sa volonté de se lancer sur le marché des lunettes connectées dès 2026. Si de premiers détails ont été partagés, de…

Zone-Telechargement, c’est fini : la justice ordonne aux opérateurs de complètement bloquer le site pirate

Nouveau coup dur pour les utilisateurs de Zone-Telechargement. La justice française condamne encore une fois le site pirate au blocage par les opérateurs, aux côtés de huit autres plateformes similaires….

One UI 8.5 : voici quand les Samsung Galaxy S25 devraient recevoir la mise à jour

Selon les informations d’un leaker fiable, Samsung a décidé d’une date pour le déploiement de One UI 8.5 sur les Galaxy S25. Elle est à la fois assez proche, mais…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.