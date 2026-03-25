Ces 6 produits Apple seront bientôt disponibles, l’attente va prendre fin

Dans les prochains mois, Apple devrait lancer bon nombre de nouveaux produits sur le marché. Voici 6 appareils qui sont attendus, en laissant de côté les stars que sont l'iPhone et le MacBook.

homepod deuxieme generation officiel
Crédit : Apple

Apple a déjà eu un premier semestre 2026 très chargé. La marque a lancé l'iPhone 17e, ainsi que plusieurs nouveaux modèles d'iPad et de MacBook, sans oublier l'annonce surprise du casque AirPods Max 2. Et les mois qui suivent risquent d'être riches en sorties également. Même sans évoquer les prochains iPhone et MacBook, qui sont attendus de pied ferme, le constructeur va renouveler plusieurs autres de ses gammes de produits.

D'après Bloomberg, Apple va enfin lancer de nouvelles enceintes connectées HomePod. Quelque peu laissées à l'abandon ces dernières années, le fabricant attendait en fait la refonte complète de Siri, qui a pris bien plus de temps que prévu. Celle-ci n'arrivera au final qu'avec iOS 27, qui introduira l'assistant alimenté par les modèles Gemini de Google. Avec la nouvelle Siri, accessible autour de septembre donc, Apple sera prêt à commercialiser un HomePod mini 2, ainsi qu'un HomePod 3. Les stocks de HomePod mini et de HomePod seraient faibles dans les Apple Stores, alimentant l'idée que de nouvelles enceintes vont bientôt arriver.

Un Apple TV 4K boosté à l'IA ?

Le constat est identique pour l'Apple TV 4K. Là encore, les stocks du produit seraient limités, semblant indiquer qu'une version inédite est en préparation. Ce modèle serait équipé d'une puce d'iPhone et compatible avec Apple Intelligence. Sa sortie est elle aussi conditionnée à la Siri de nouvelle génération. Le prochain Apple TV 4K embarquerait également une puce de connectivité N1, ce qui signifierait qu'il prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole domotique Thread.

Côté PC, le Mac Studio et le Mac mini devraient passer à la puce M5 : M5 standard et M5 Pro pour le Mac mini, M5 Max et M5 Ultra (marquant le retour des puces Max) pour le Studio. A priori, ces deux produits ne devraient pas voir de changement important dans leur design. Enfin, l'iPad de base devrait être rafraîchi avec une puce A18 et la compatibilité Apple Intelligence.


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