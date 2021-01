CES 2021 : TCL annonce l’arrivée de Google TV dans ses télévisions en 2021

TCL annonce une nouvelle série de télévisions dans son catalogue dotée de Google TV, l’interface qui remplace Android TV. Cette gamme proposera différentes technologies d’affichage, QLED et mini-LED, ainsi que différentes définitions d’écran, 4K ou 8K. Les nouvelles télévisions de TCL sous Android TV arriveront aux États-Unis dans un premier temps avant d’arriver en Europe.

Les portes virtuelles du CES 2021 se sont ouvertes hier soir. Et les annonces de nouveaux produits électroniques se multiplient depuis. TCL, l’un des grands habitués de ce salon, a naturellement profité de l’occasion pour présenter son line-up pour le début d’année 2021. Un line-up composé de home cinema, de smartphones (pour les marques TCL et Alcatel), des enceintes connectées, des purificateurs d’air et bien sûr des télévisions. Rappelons que TCL fait partie du Top 3 mondial des marques de télé.

Lire aussi – CES 2021 : LG présente webOS 6.0 et la nouvelle Magic Remote pour ses Smart TV

Cette année, le line-up de TCL dans ce domaine compte une nouveauté fonctionnelle intéressante. Le fabricant a décidé de remplacer Android TV par Google TV. Cela fait suite à l’officialisation de la nouvelle interface pour télévision de la firme de Mountain View en septembre dernier. Une interface qui se veut plus fluide, plus complète et plus adaptée qu’Android TV à un usage avec une télécommande. Cette nouvelle interface a été inaugurée par Google avec la toute dernière version du Chromecast.

Google TV chez TCL en 8K, en QLED et en mini-LED

Pour tous ceux qui sont intéressés par Google TV, sachez que TCL prévoit d’intégrer l’interface dans une large gamme de modèles. La marque annonce que Google TV animera des télévisions aussi bien 4K que 8K, avec des dalles QLED et mini-LED. Notez d’ailleurs que TCL annonce au CES 2021 que ses télévisions de 2021 profiteront de la troisième génération de rétroéclairage mini-LED.

TCL est ainsi la seconde marque à annoncer l’arrivée de Google TV dans ses télévisions en 2021. La première marque fut Sony, qui a annoncé la transition vers la nouvelle interface dès le mois d’octobre 2020. Il se murmurait alors que Philips pourrait suivre cet exemple. Ce n’est officiellement pas encore le cas. TCL lui vole donc la deuxième place. TCL explique que Google TV arrivera avec la moisson 2021 de ses télévisions, laquelle sera d’abord commercialisée aux États-Unis, avant d’arriver dans d’autres régions, dont l’Europe.