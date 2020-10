Google TV sera disponible sur les TV Sony en 2021

Google TV sera disponible sur les TV de Sony dès 2021, annonce Google. Dans la foulée, la nouvelle interface dédiée à remplacer Android TV débarquera sur les téléviseurs conçus par d'autres marques. Pour l'heure, la firme de Mountain View n'en dit pas plus sur toutes les marques concernées mais il se murmure que Philips emboîterait le pas à Sony. Progressivement, Google TV prendra la place d'Android TV.

Ce mercredi 30 septembre 2020, Google a profité de la présentation du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G pour lever le voile sur Google TV, une nouvelle interface dédiée aux téléviseurs connectés. Destinée à remplacer progressivement Android TV, l'interface sera d'abord disponible en exclusivité sur le nouveau Chromecast, une nouvelle version de la clé HDMI à succès de Google équipée d'une télécommande.

Google TV arrive sur les téléviseurs de ses partenaires Android TV, annonce Google

Sans surprise, Google TV sera aussi proposé sur les téléviseurs connectés. Dans un premier temps, l'OS sera disponible sur les téléviseurs développés par Sony, promet Google dans un billet de blog ce 30 septembre 2020. “À partir de 2021, Google TV sera également disponible sur les téléviseurs de Sony et d'autres partenaires Android TV OS” déclare Shalini Govilpai, directeur produit chez Google et responsable de Google TV.

Google TV sera proposé sur les téléviseurs de certaines marques ayant déjà opté pour Android TV. La firme américaine n'en dit pas plus sur les marques concernées. Aux dernières nouvelles, les TV de Philips seraient aussi concernées. Lors d'une conférence prévue dès le début de l'année prochaine, Philips annoncerait le passage progressif vers Google TV, rapportent nos confrères de FlatPanelHD peu après le lancement de l'interface.

Comme prévu, Google TV va donc progressivement remplacer Android TV sur les téléviseurs compatibles. On s'attend à ce que seuls les télévisions connectées les plus récentes passent à la nouvelle interface. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. Que pensez-vous de l'arrivée de Google TV ? Allez-vous abandonner Android TV pour ce nouvel OS dès que possible ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

