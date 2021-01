CES 2021 : LG présente Web OS 6.0 et la nouvelle Magic Remote pour ses Smart TV

LG a présenté la 6e version de Web OS en amont du CES 2021, ainsi qu'une nouvelle Magic Remote. La firme a ainsi revisité l'interface de ses Smart TV, en rendant notamment les applications les plus utilisées plus faciles d'accès. La télécommande dédiée, quant à elle, se voit dotée du support NFC pour partager l'écran de son smartphone sur la télévision.

L'édition 2021 du CES fera la part belle aux innovations en matière de Smart TV, avec Sony présentant notamment les nouvelles TV Bravia XR boostées à l’intelligence artificielle. LG n'est pas en reste, puisqu'elle a d'ores et déjà présenté un écran gaming qui se courbe à volonté. La firme ne s'arrête pas là et dévoile également la nouvelle version de Web OS, le système d'exploitation installé sur ses télévisions.

Cette 6e version se dote ainsi d'un tout nouveau design, voué à être plus intuitif pour son utilisateur. Pour cela, l'écran d'accueil occupe désormais tout l'espace, alors que l'ancienne version n'occupait que sa partie basse. Pour accompagner ce changement, ce dernier affiche dorénavant les applications les plus utilisées, ainsi que des recommandations de contenus en fonction de l'historique de visionnage.

La nouvelle Magic Remote permettra de partager l'écran de son smartphone

WebOS 6.0 s'accompagne également d'une toute nouvelle Magic Remote. Selon LG, la télécommande offre “des contrôles simplifiés en utilisant la commande vocale, ainsi que de multiples fonctionnalités d'intelligence artificielle avec LG ThinQ, Amazon Alexa et Google Assistant”. Ce n'est pas tout : la Magic Remote s'est équipée de la technologie NFC, qui permettra à l'utilisateur de partager l'écran de son smartphone sur sa télévision.

En décembre dernier, LG a dévoilé un écran de TV OLED invisible pour la maison, illustrant encore une fois la volonté de la firme de proposer des produits et fonctionnalités améliorant le quotidien de ses utilisateurs. Dans cette optique, celle-ci a annoncé que son assistant virtuel ThinQ sera également mis à jour, ce qui donnera la possibilité à Google Assistant et Amazon Alexa de recevoir de nouvelles commandes vocales. Le système d'exploitation et la Magic Remote seront disponibles courant 2021 sur TV OLED, QNED Mini LED, NanoCell et UHD.