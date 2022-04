Ce solide VPN est à seulement 1,51 € par mois

ZenMate n'est pas un nouveau venu sur le marché des VPN. Cette solution fait partie des meilleurs en 2022 et est surtout accessible à un tarif avantageux. Grâce à une réduction de 86%, le VPN voit son prix chuter à seulement 1,51 € par mois.

dès 1.51€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4000 serveurs Connexions simultanées illimités 80 pays couverts 8.2 Voir le site plus de détails Caractéristiques complètes de Zenmate. - 86% 1.51€/ mois Pendant 36 mois Souscrire - 59% 4.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 10.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

PROFITER DE CETTE OFFRE ZENMATE

ZenMate est une propriété du groupe Kape Technologies qui détient deux autres VPN parmi les poids lourds du marché. Il s'agit de CyberGhost et d'ExpressVPN. S'il est le moins connu des trois, ZenMate n'en reste pas moins un VPN de qualité. Son prix est le plus accessible puisqu'il est affiché à 1,51 € par mois en ce moment. Un tarif qui permet à ceux qui veulent protéger leur trafic Internet de le faire à bas prix.

L'environnement d'Internet est de plus en plus risqué, surtout si vous vous connectez souvent sur des réseaux WiFi publics. Il devient alors facile d'intercepter vos communications et donc de mettre potentiellement vos données sensibles en péril.

ZenMate : comment profiter de 86% de réduction

Le prix mensuel de ZenMate est de 10,99 € par mois. Mais le VPN est à -86% en ce moment, ce qui fait passer le tarif à 1,51 € par mois. Pour profiter de ce bon plan, c'est simple. Il faut juste souscrire à l'abonnement de 3 ans (36 mois) qui vous rend systématiquement éligible à la réduction. Vous paierez donc 59 € en tout pour 36 mois +3 mois de services. En effet, ZenMate vous offre 3 mois supplémentaires qui portent le total à 39 mois.

À ce prix, il s'agit d'un VPN vraiment pas cher sachant que les plus onéreux dans le domaine vont jusqu'à plus de 7 € par mois pour un abonnement longue durée. Chez ZenMate, si vous trouvez l'abonnement de 3 ans trop long, il reste possible de souscrire à un an de service, mais vous paierez cette fois 4,49 € par mois, ce qui reste bien plus élevé que le tarif mensuel pour 39 mois de service.

Quelles sont les caractéristiques de ZenMate ?

ZenMate utilise des protocoles sûrs comme OpenVPN, avec un chiffrement AES-256. Ce VPN vous offre le choix entre plus de 4000 serveurs dans 80 pays différents. L'autre atout majeur de ZenMate, c'est sa garantie no log. En d'autres termes, il ne conserve pas un journal de vos activités en ligne. Vous pouvez par ailleurs utiliser le VPN sur un nombre illimité d'appareils. Toute la famille peut donc en profiter sans restriction.

Enfin, ZenMate est aussi VPN Android et iOS. Il est utilisable sur tous les smartphones. Le fournisseur offre également une garantie “satisfait ou remboursée” de 30 jours. Cela vous permet de tester la solution comme un VPN gratuit sur un mois.