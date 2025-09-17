Ce smartphone peut changer de couleur presque instantanément, la preuve en vidéo !

Vous avez toujours rêvé d'un smartphone qui s'adapte à votre tenue du jour ? On y pas encore, mais ce prochain modèle d'iQOO s'en rapproche fortement. En effet, en fonction de comment celui-ci est incliné, sa coque arrière change de couleur pour afficher un rose légèrement plus voyant.

Si iQOO n'est pas le constructeur le plus populaire en Occident, il s'illustre régulièrement en Chine pour la puissance de ses smartphones. En effet, ces derniers se retrouvent quasi systématiquement dans le classement mensuel Antutu des smartphones les plus rapides – et celui de ce mois-ci ne fait pas exception. Mais ce n'est pas là leur seul atout. Du moins, le prochain modèle pourrait bien séduire par un petit détail de design qui fait toute la différence.

Dans une vidéo publiée aujourd'hui, on aperçoit en effet l'iQOO 15 – ou plutôt sa coque arrière. On pourrait croire qu'il n'y a pas grand-chose à tirer d'une telle vue, et pourtant : c'est là que tout se passe. En effet, dès lors que l'utilisateur bouge légèrement la main pour incliner différemment le smartphone, celui-ci change tout bonnement de couleur pour arborer un joli rose un poil flashy.

L'iQOO pourra changer de couleur en un coup de poignet

Sur la vidéo, on aperçoit que la coque arrière du smartphone est peinte d'une sorte de vague grise, légèrement plus foncée que le reste du téléphone. La magie opère lorsque l'on remue ce dernier. Le gris passe alors au rose, tandis que le reste de la coque laisse apparaître plus de contrastes dans le gris. On se surprendrait presque à souhaiter qu'il s'agisse là du design par défaut.

Pour rappel, l'iQOO devrait être présenté au grand public d'ici à quelques jours. Les rumeurs indiquent qu'il sera propulsé par un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il devrait être équipé d'un écran QHD OLED de 6,85 pouces. Il embarquerait également une batterie entre 7000 et 8000 mAh, compatible à la charge 100W. Enfin, pour la partie photo, on devrait retrouver un capteur principal de 50 MP, un téléphoto de 50 MP, et un ultra large de 50 MP également.