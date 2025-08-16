Ce PC gamer HP surpuissant est à prix sacrifié et passe sous les 1000 € !

Un portable puissant, pensé pour le jeu comme pour les cours, passe sous la barre des 1 000 € chez la Fnac pour les adhérents Fnac+. Une affaire qui tombe pile avant la rentrée.

Découvrir l'offre dès maintenant

La rentrée arrive, et avec elle le besoin d’un ordinateur capable de tout encaisser : révisions, projets, et bien sûr… Longues sessions de jeu. La Fnac propose en ce moment un PC portable gamer HP habituellement vendu 1 299,99 €, à 999,99 € pour les adhérents Fnac+. Soit 23 % d’économie. La carte Fnac+ (9,99 €/an) est donc rentabilisée immédiatement, tout en offrant des avantages pendant douze mois.

Un HP taillé pour le jeu et la productivité, à prix cassé chez la Fnac

Sous le capot du PC HP Victus 15-fb3002nf, on retrouve un processeur AMD dernière génération, une carte graphique dédiée et une bonne dose de mémoire. Traduction : vous pouvez passer d’un rendu 3D à un tableur de révision en un clin d’œil. La gestion thermique revue garde les composants au frais, même après plusieurs heures de jeu ou de visioconférences.

Fini les ralentissements frustrants. L’écran Full HD de 15 pouces, avec taux de rafraîchissement 144 Hz et technologie AMD FreeSync™ Premium, assure un affichage fluide et précis. Les bords ultrafins donnent plus de place à l’image, le tout dans un format compact. Parfait pour alterner entre bureau, amphi et salon.

Trois coloris au choix, un châssis soigné et un format facile à glisser dans un sac à dos. Le panneau antireflets permet de travailler en terrasse ou de jouer près d’une fenêtre ensoleillée. Avec une couverture sRGB de 62,5 %, les couleurs restent fidèles pour retoucher des photos ou apprécier un film comme il se doit.

La connectique est également au rendez-vous : USB Type-A et Type-C (avec charge et DisplayPort™), HDMI 2.1 pour un écran externe, port RJ-45 pour un réseau filaire stable, et prise casque/micro combo. Que vous soyez plutôt casque gaming, manette ou triple écran, tout y est.

Enfin, HP ne se contente pas de miser sur les performances : plus de 95 % de ses nouveaux PC et écrans sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. De quoi limiter son empreinte écologique tout en s’équipant sérieusement.

Profiter de l'offre chez la Fnac

En résumé, ce bon plan Fnac+ permet de repartir avec un PC portable gamer HP qui coche toutes les cases : rapide, endurant, bien équipé et prêt à enchaîner les cours comme les parties. Et à ce prix-là, difficile de résister.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.