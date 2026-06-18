Ce navigateur mal-aimé de Microsoft pourrait humilier Safari sur iPhone, voici pourquoi

Safari règne depuis longtemps sur l’iPhone. Mais un prototype d’Edge vient de le dépasser largement dans plusieurs tests. Le navigateur mal-aimé de Microsoft pourrait bien créer la surprise.

apple iphone 17 pro max test

Sur iPhone, changer de navigateur ne change pas toujours grand-chose. Chrome, Edge ou Firefox existent bien sur iOS, mais ils reposent encore largement sur les règles imposées par Apple. Résultat, Safari garde une place à part dans l’écosystème. Pourtant, Google aide déjà les utilisateurs à quitter Safari, avec une option pensée pour transférer toutes leurs données vers Chrome en un clic.

Cette domination pourrait bientôt devenir moins confortable. Microsoft teste une version très différente d’Edge pour iPhone, basée sur Blink, le même moteur que celui utilisé sur ordinateur. Ce changement paraît technique, mais il peut transformer la vitesse d’affichage des pages. Il arrive aussi au moment où Apple vante encore Safari comme un argument majeur de l’iPhone face à Android. Le duel entre navigateurs devient donc plus concret pour les utilisateurs.

Edge pour iPhone bat Safari de 28,6 % dans un test de vitesse surprenant

Edge pourrait devenir beaucoup plus rapide sur iPhone. Dans une publication LinkedIn, Kyle Pflug, responsable produit chez Microsoft Edge Web Platform, explique que Microsoft teste un prototype d’Edge pour iOS basé sur Blink. Testé sur un iPhone 17 Pro Max sous iOS 26.5.1, ce prototype a dépassé Safari de 28,6 % sur Speedometer 3.1, un test qui mesure la réactivité d’un navigateur dans des usages proches du quotidien.

Le navigateur expérimental de Microsoft a aussi pris l’avantage sur JetStream 3 et MotionMark 1.3.1, deux autres tests de performance. Plus étonnant encore, il atteint 49,27 points sur Speedometer 3.1, contre 45,7 pour Safari lancé sur un iPad Pro M5. Cet écart vient surtout de Blink, un moteur longtemps absent d’iOS. Apple impose généralement WebKit, la base technique de Safari, aux navigateurs concurrents sur iPhone.

L’Union européenne l’a poussée à ouvrir davantage son système avec le Digital Markets Act, mais les contraintes restent lourdes. Pour l’instant, cette version d’Edge n’est donc pas disponible pour le public. Voir le navigateur souvent boudé de Microsoft doubler Safari sur le terrain d’Apple reste malgré tout un joli retournement, et une petite revanche pour Microsoft.


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