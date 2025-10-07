Spotify, Canva, Booking… ChatGPT prend le contrôle de vos applis préférées, voici tout ce que l’IA peut faire

ChatGPT change de dimension avec l’arrivée d’applications intégrées directement dans la conversation. L’intelligence artificielle ne se contente plus de répondre : elle agit. Et cette mise à jour pourrait transformer la façon dont on utilise le chatbot au quotidien.

ChatGPT n’est plus seulement un assistant conversationnel. OpenAI vient d’y intégrer de véritables applications interactives capables d’exécuter des tâches concrètes sans quitter la discussion. L’idée est simple : transformer le chatbot en une plateforme complète où l’on peut réserver un voyage, créer une présentation ou encore générer une playlist Spotify en une seule phrase.

Jusqu’à présent, il fallait passer d’un site à un autre pour effectuer ce type d’actions. Désormais, ChatGPT peut faire appel directement à des services tiers. Par exemple, mentionner un voyage suffit pour que le chatbot suggère Booking.com ou Expedia. Si vous parlez de design, Canva ou Figma peuvent apparaître automatiquement pour créer vos visuels. L’IA devient ainsi un point central où la conversation se transforme en action.

Voici les applications qui débarquent directement dans ChatGPT

Pour le lancement, OpenAI s’est associé à plusieurs grandes plateformes qui ont déjà intégré leurs services directement dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs d’y accéder sans quitter la conversation :

Spotify : création de playlists à partir d’une conversation.

: création de playlists à partir d’une conversation. Booking.com et Expedia : planification de voyages et réservation d’hôtels.

: planification de voyages et réservation d’hôtels. Canva et Figma : conception de logos, présentations ou visuels.

: conception de logos, présentations ou visuels. Coursera : suivi de cours et approfondissement de notions directement depuis le chat.

: suivi de cours et approfondissement de notions directement depuis le chat. Zillow : recherche de logements en temps réel.

Ces nouvelles fonctionnalités sont déjà accessibles à tous les utilisateurs connectés, sauf en Europe pour le moment. OpenAI prévoit un déploiement progressif dans l’Union européenne d’ici les prochains mois. Les développeurs peuvent d’ores et déjà créer leurs propres applications grâce à un nouveau kit de développement (Apps SDK), qui sera ouvert à la monétisation ultérieurement. L’objectif est de créer un véritable écosystème d’apps autour de ChatGPT, à la manière d’un magasin d’applications intégré.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de ChatGPT Agent, la fonctionnalité dévoilée plus tôt cette année qui permettait déjà au chatbot d’exécuter des actions complexes comme planifier un voyage, coder ou naviguer sur Internet. Là où ce dernier agissait seul comme un assistant capable d’utiliser ses propres outils, cette nouvelle version ouvre la porte à un écosystème complet d’applications externes. En combinant ces deux approches, il devient à la fois un agent autonome et une plateforme connectée, capable d’orchestrer une multitude de services en temps réel.