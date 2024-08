Ce loueur de voitures mondialement connu passe à l’abonnement

Avis, agence de location de voitures mondialement connue, vient d'annoncer un changement de taille dans son modèle économique. En effet, la société américaine lance Avis Switch, une formule d'abonnement automobile. Un format de plus en plus prisé par les acteurs de l'industrie.

Avec les impératifs fixés par l'Union européenne sur la motorisation électrique, de nombreux constructeurs ont décidé de faire un “all-in” sur les voitures électriques. Des dizaines de marques ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de produire exclusivement d'ici 2030 des voitures 100 % wattées.

On pense par exemple à Volvo qui a annoncé la fin de la production de voitures diesel dès cette année, ou encore à Nissan qui a officiellement tiré un trait sur les thermiques en septembre 2023. Seulement, la réalité du marché a rapidement rattrapé les constructeurs. On le sait, les voitures électriques sont plus chères à produire, tandis que la note est généralement bien plus élevée pour les consommateurs.

Résultat, le virage vers l'électrique s'est transformé en cauchemar chez certaines marques. Ce fut le cas pour Ford, qui expliquait en fin d'année 2023 perdre pas moins de 36 000 dollars sur chaque modèle électrique vendu. Chez Volkswagen, la situation n'est guère plus réjouissante : arrêt de la production de l'ID.3 dans son usine historique de Dresde, la suppression de 300 postes à Zwickau, son usine principale dédiée à la fabrication de VE…

La voiture par abonnement, le nouvel El Dorado des constructeurs ?

Pour redresser la barre, certains acteurs de l'industrie ont décidé de bouleverser leur modèle économique. Fini la vente de voitures neuves, faites place à la voiture par abonnement. Il y a quelques jours, VW a justement présenté sa formule baptisée Vehicle on Demand. Et c'est maintenant au tour d'Avis, agence de location de voitures mondialement connue, d'y passer.

Dans un communiqué officiel, Avis a annoncé le lancement d'Avis Switch, un service d'abonnement automobile. A l'image de ce que propose Volkswagen, cette formule permet de faire son choix parmi une large gamme de véhicules, en échange d'un abonnement mensuel (les tarifs évoluent selon la catégorie du véhicule). Les clients peuvent également étendre le kilométrage de base (moyennant finance), tandis qu'Avis inclut différents services supplémentaires comme l'entretien par exemple. De plus, l'offre se veut plutôt flexible, puisque la période d'engagement minimale est de seulement un mois.

Pour rappel, Volkswagen ou Avis ne sont pas les premiers à tenter cette approche. Depuis novembre 2023, Kia propose par exemple le Kia Flex, une formule d'abonnement mensuel. En quelques clics et pour moins de 300 € par mois, les clients peuvent par exemple repartir avec une Kia Picanto neuve, tandis que le constructeur prend en charge l'assurance tout risques, l'entretien et les réparations en cas de pépin.