Volvo va arrêter la production de voitures diesel en 2024, c’est officiel

A l'occasion de la Climate Week NYC, Volvo vient d'annoncer la fin de la production de tous les modèles thermiques d'ici le début d'année 2024. Comme l'explique le constructeur, il s'agit d'une étape essentielle dans son objectif de devenir une marque 100% électrique d'ici 2030.

Comme un grand nombre de constructeurs automobiles, Volvo a décidé de prendre des engagements en faveur de la motorisation électrique. Ainsi, à l'image de Renault ou encore de Ford, la marque suédoise a fait la promesse de vendre uniquement des voitures électriques en Europe d'ici 2030. Et encore, ce n'est qu'une première étape de cette feuille de route ambitieuse, puisque Volvo souhaite également devenir une entreprise neutre sur le plan climatique d'ici 2040.

Volvo stoppe la production de voitures diesel dès 2024

Et à l'occasion du Climate Week NYC, un évènement dédié à l'action climatique mondial qui se déroule chaque année à New-York, Volvo a voulu réaffirmer son engagement. En effet, le constructeur vient d'annoncer la fin de la production de tous les modèles Volvo diesel d'ici le début d'année 2024. “Dans quelques mois, la dernière voiture Volvo à moteur diesel aura été construite, faisant de Volvo Cars l'un des premiers constructeurs automobiles à franchir cette étape”, écrit la marque.

Pour atteindre cette étape clé, Volvo explique qu'il s'est d'ores et déjà séparé de ses actifs restants dans le développement de moteurs à combustion. Ainsi, la firme suédoise a vendu ses parts au sein d'Aurobay, une joint-venture fondée en 2021 spécialisée dans la conception de solutions de motorisations complètes.

Dans la suite logique des choses pour Volvo

“Les groupes motopropulseurs électriques sont notre avenir, et supérieurs aux moteurs à combustion : ils sont moins bruyants, produisent moins de vibrations, engendrent moins de frais d'entretien pour nos clients et n'émettent aucune émission”, a déclaré Jim Rowan, PDG de Volvo Cars. Quoi qu'il en soit, la décision de Volvo démontre à quel point l'industrie automobile et les préférences des utilisateurs ont évolué rapidement.

Dans le cas de Volvo seulement, les voitures diesel représentaient encore la majorité des ventes en 2019. En 2022, leur part était de seulement 8,9 %, les modèles électriques et hybrides rechargeables constituant désormais le gros des ventes. Comme l'explique la marque scandinave, elle espère que sa décision motivera d'autres constructeurs à accélérer leur électrification : “nous espérons, par notre annonce sur le diesel ce jour, inspirer d'autres constructeurs à prendre des mesures audacieuses face au changement climatique”.

Après le C40 Recharge et le XC40 Recharge, Volvo doit prochainement accueillir dans son catalogue d'autres modèles wattés. On pense notamment au EX90, son futur SUV électrique à 7 places décrit comme un summum de sécurité par le constructeur. Un SUV compact, l'EX30, est également attendu et pourrait bien séduire avec son prix fixé sous les 40 000 €.