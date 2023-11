Ford : le passage à l’électrique est un cauchemar, voici combien perd le constructeur sur chaque voiture

Pour Ford, le passage à l'électrique est en train de virer au cauchemar. Comme l'ont révélé ses résultats sur le 3e trimestre 2023, la marque à l'ovale bleu a perdu pas moins de 36 000 dollars sur chaque modèle électrique durant cette période.

On le sait, le marché de l'automobile électrique connaît actuellement une mauvaise passe, provoquée notamment par une baisse de la demande au niveau mondial. La situation touche tous les acteurs du secteur, y compris ses principaux leaders comme Tesla qui vient de voir son action en bourse couler de 20 % (soit une perte de 137 milliards de dollars).

Pour limiter les dégâts, certains constructeurs ont pris des mesures drastiques, à l'image de Volkswagen qui a décidé d'arrêter la production de l'ID.3 dans son usine historique de Dresde. La chose a été officialisée alors que VW venait de surcroît d'annoncer la suppression de 300 postes à Zwickau, son principal site de production de VE.

Or, nous venons d'apprendre que la situation n'est guère plus réjouissante chez Ford. En effet, le constructeur américain vient tout juste de publier ses résultats financiers du 3e trimestre 2023. L'occasion de constater à quel point le passage à l'électrique est en train de virer au cauchemar chez la marque à l'oval bleu.

36 000 dollars de perte sur chaque modèle électrique

Ainsi, Ford affirme que Model e, sa division dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité de demain, a enregistré des pertes colossales de 1,3 milliard de dollars entre juillet et septembre 2023. Pour vous illustrer l'étendu des dégâts, l'entreprise américaine perd tout simplement 36 000 dollars sur chaque modèle électrique vendu. Pour le constructeur, cette situation est le produit d'un “investissement continu dans les véhicules électriques de nouvelle génération et à une dynamique de marché difficile”.

Malgré tout, il convient de noter que les ventes de VE Ford ont augmenté sur cette même période, avec 20 962 voitures électriques écoulées lors du 3e trimestre 2023. Sans surprise, le Mustang Mach-E représente le gros des ventes, à hauteur de 42,5 %. On se souvient d'ailleurs que Ford avait décidé de réduire le prix du SUV électrique pour répondre à la politique tarifaire agressive de Tesla.

Des investissements retardés

Néanmoins, force est de constater que ces efforts sur les prix n'ont pas suffi à redresser le barre : “De nombreux clients nord-américains intéressés par l'achat d'une voiture électrique ne sont pas disposés à payer plus cher que pour un modèle thermique”, estime John Lawler, directeur financier de l'entreprise. Cela signifie-t-il que Ford va faire une croix sur l'électrique ? Non, mais en revanche, la marque va retarder ses investissements dans le domaine.

Diminuer les dépenses sur l'électrique semble être la seule solution pour Ford dans l'immédiat, d'autant que le constructeur vient de signer un nouvel accord avec l'UWA, le principal syndicat des travailleurs de l'automobile des Etats-Unis. Après des semaines de grève, Ford s'est engagé à augmenter les salaires jusqu'à 25% durant les 4 prochaines années. Il faudra donc trouver des ressources supplémentaires pour honorer ces engagements. La motorisation électrique devrait en faire les frais.

Source : CarBuzz