Ce launcher Android transforme votre smartphone en PSP capable de lancer tous vos jeux sur émulateur

Vous êtes nostalgiques de l'époque bénie de la PSP ? On vous a déniché un launcher Android qui reprend exactement l'interface de la console de Sony. Une fois celui-ci configuré, vous pourrez lancer tous les jeux stockés sur votre appareil comme au bon vieux temps.

launcher android psp
Crédits : JohnnyC96

Certains affirmeront sans sourciller que la PS Vita est de loin la même console jamais produite par Sony, mais ils se trompent. Il s'agit bien évidemment de la PSP. En plus d'être la première à être parvenue à porter l'expérience PlayStation sur un format portable, celle-ci en plus bénéficiait d'une interface aux petits oignons, entre simplicité et efficacité, le tout avec un design qui n'est (presque) pas passé de mode.

Bref, il y a de quoi se montrer nostalgique de la belle époque de la PSP. Mais il existe aussi un moyen de la revivre sans se séparer d'un rein pour racheter une console sur leboncoin. Le développeur JohnnyC96 a en effet mis en ligne sur Github une version encore expérimentale, mais fonctionnelle d'un launcher Android reprenant presque trait pour trait l'interface de la PSP — modulo quelques modernisations bienvenues.

Sur le même sujet — Une nouvelle PSP capable de faire tourner des jeux PS4 : enfin une vraie console portable PlayStation ?

Ce launcher Android ressuscite la PSP

Baptisé Play Field Portal, celui-ci modifie complètement l'apparence de votre écran et le remplace par un autre très inspiré de celui de la PSP. Il permet ainsi de scroller horizontalement pour accéder à ses photos, sa musique, les paramètres de son smartphone et, bien entendu, les jeux installés sur ce dernier. Android Authority note toutefois que le launcher nécessite un certain temps de configuration pour fonctionner comme prévu.

Il faut en effet créer une “carte mémoire” pour chacun des émulateurs ainsi que pour les ROMs stockées sur votre smartphone pour que ces derniers apparaissent sous le menu “Jeu”. Il en va de même pour les jeux Android natifs. Pour ce qui est des autres applications, celles-ci sont accessibles via un raccourci en bas de l'écran. Si l'aventure vous tente, notez bien qu'il s'agit encore d'une version alpha relativement instable, avec tous les effets indésirables que vous pouvez imaginer.


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