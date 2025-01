Ce gadget qui suit votre alimentation peut même savoir si vous n’avez pas fini vos légumes

Lors du CES 2025, une société a présenté un appareil qui promet de transformer votre rapport à la nutrition. Grâce à une caméra intelligente, ce gadget enregistre vos repas et fournit des données détaillées sur vos habitudes alimentaires.

Les gadgets de santé n’ont jamais été aussi présents dans notre quotidien. Après les smartwatches, les balances connectées ou encore les bagues intelligentes, les entreprises rivalisent d’inventivité pour proposer des outils toujours plus performants. Lors du CES 2025, plusieurs appareils ont retenu l’attention, notamment un gadget unique en son genre dévoilé par Amazfit. Avec ce dernier, l’entreprise semble vouloir franchir une nouvelle étape en matière de suivi alimentaire.

Amazfit a profité du CES pour lever le voile sur le Amazfit V1tal, une caméra intelligente dédiée à l’analyse des repas. Cet appareil promet d’automatiser le suivi nutritionnel en enregistrant vos repas et en fournissant des informations précises sur les calories, les macronutriments et même votre comportement alimentaire. Le concept rappelle un autre appareil ambitieux, le Humane AI Pin, un gadget lancé avec de nombreuses fonctionnalités mais qui n’avait pas trouvé son public. Avec une approche plus ciblée, la société espère réussir là où d’autres ont échoué.

Le Amazfit V1tal enregistre vos repas et analyse votre comportement alimentaire

Le fonctionnement du Amazfit V1tal est simple mais ingénieux. Une fois placé sur la table, l’appareil enregistre votre repas grâce à sa caméra intégrée. À la fin, il analyse les images pour calculer les calories consommées ainsi que les proportions de glucides, protéines et lipides. Mais ce n’est pas tout : il peut également détecter des comportements, comme le fait de manger trop vite ou de délaisser certains aliments (par exemple, les légumes dans une assiette). Ces observations sont ensuite associées à des conseils dans l’application. Son objectif est de non seulement vous aider à surveiller votre apport calorique, mais aussi à adopter de meilleures habitudes alimentaires.

Amazfit voit dans le V1tal bien plus qu’un simple outil de suivi nutritionnel. L’entreprise souhaite en faire un élément central de son écosystème de santé, en le combinant avec ses montres connectées et balances intelligentes. À terme, le cet appareil pourrait même s’enrichir de fonctionnalités supplémentaires, comme l’assistance vocale ou des options pour automatiser certaines tâches du quotidien. Ce gadget, prévu pour le premier semestre 2025, suscite beaucoup de curiosité. Cependant, il reste à voir si l’appareil tiendra toutes ses promesses et s’imposera comme une véritable révolution dans le domaine des gadgets de santé.