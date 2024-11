Avec cette bague-montre Casio, vous allez enfin pouvoir lire l’heure sans relever votre manche

Casio vient de dévoiler une bague-montre qui allie design rétro et fonctionnalités pratiques. Cet accessoire, entre innovation et nostalgie, propose une alternative inattendue aux montres et bagues connectées traditionnelles.

Dans l’univers des objets connectés, les montres et les bagues intelligentes ont tracé leur chemin. Les premières permettent de suivre nos activités quotidiennes comme le sport, tandis que les secondes, comme la Galaxy Ring, se concentrent sur des fonctions plus discrètes, comme le suivi de la santé. Mais avouons-le : parfois, on aimerait juste une solution simple pour ne pas avoir à relever sa manche à chaque fois qu’on veut connaître l’heure. Casio semble avoir pris cette idée au pied de la lettre avec sa dernière création : une bague-montre qui donne l’heure, ni plus, ni moins.

Baptisée CRW001-1, cette bague reprend le style iconique des montres digitales Casio des années 80. Compacte, elle intègre un écran numérique miniature et des fonctions pratiques : double fuseau horaire, alarmes, chronomètre et même une petite LED pour lire l’heure dans le noir. L’accessoire est fabriqué en acier inoxydable et résiste à l’eau pour un usage quotidien. À 16 grammes, elle est certes plus lourde qu’une bague classique, mais rien de rédhibitoire pour un gadget aussi unique.

Casio propose une bague-montre rétro et pratique

Proposée au prix de 120 $ (environ 115 € en France), la CRW001-1 se démarque par son coût accessible comparé aux montres connectées haut de gamme. Cela dit, elle a tout de même beaucoup moins de fonctions : pas de capteurs pour votre fréquence cardiaque ni d’assistant vocal, mais elle remplit très bien son rôle principal : donner l’heure avec style. Une seule taille est disponible (équivalent à une bague US 10,5), mais des adaptateurs permettent d’ajuster l’accessoire à des doigts plus fins. Si ce modèle rappelle les anciennes bagues-montres de la marque, qui étaient purement décoratives, il s’agit ici d’un objet fonctionnel, pensé pour les amateurs de gadgets originaux.

Avec son design rétro et ses fonctions limitées mais utiles, la bague-montre de Casio ne prétend pas concurrencer les montres connectées dernier cri. Mais elle apporte une touche de nostalgie et d’amusement dans le monde des objets connectés. Disponible à l’international dès décembre, elle vise à séduire les collectionneurs et les fans de la marque. Une chose est sûre : que ce soit pour éviter de relever sa manche ou simplement pour le plaisir de posséder un gadget unique, cette bague saura attirer les curieux.