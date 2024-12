Meta ajoute plusieurs fonctionnalités à ses lunettes intelligentes Ray-Ban. Parmi elles, la traduction instantanée du discours dans plusieurs langues. Bientôt la fin des interprètes ?



Téléphone connecté, bracelet connecté, montre connectée, anneau connecté… On se demande bien ce qui n'est pas relié à Internet aujourd'hui. Et n'oublions pas les lunettes connectées bien sûr. Si elles sont moins démocratisées que les autres appareils cités, elles n'en restent pas moins des accessoires sur lesquels il va falloir compter. Malgré des échecs cuisants comme les fameuses Google Glass, de plus ne plus d'acteurs investissent ce secteur.

Aujourd'hui, ce sont les Ray-Ban Meta qui viennent le plus souvent à l'esprit lorsque l'on pense à des lunettes intelligentes. Le groupe de Mark Zuckerberg met les bouchées doubles sur le produit et annonce une mise à jour apportant des fonctionnalités qui pourraient bien accélérer son adoption par le plus grand nombre. La nouveauté la plus impressionnante est sans doute la possibilité de traduire le discours en temps réel.

Les lunettes intelligentes de Meta gagnent la traduction instantanée du discours

Le fonctionnement concret de cette option est on ne peut plus intuitif : “[…] vos lunettes seront capables de traduire la parole en temps réel entre l'anglais et l'espagnol, le français ou l'italien. Lorsque vous parlez à quelqu’un qui parle l’une de ces trois langues, vous entendrez ce qu’il dit en anglais via les haut-parleurs […] des lunettes ou sous forme de transcriptions sur votre téléphone, et vice versa“.

Lire aussi – Il suffit de vous regarder pour savoir qui vous êtes et où vous habitez, l’outil créé par ces étudiants est terrifiant

Meta ne le dit pas, mais on imagine sans mal que la firme ajoutera plus de langues au fil du temps. Notez que ce n'est pas la première fois que des “smartglasses” veulent jouer les interprètes. Les AirGo3 de chez Sonos le proposent déjà, en ajoutant l'affichage textuel de ce que vous entendez sur les verres.

Si vous possédez les Ray-Ban Meta, il va falloir patienter avant d'essayer la traduction. Elle n'est pour l'instant accessible qu'aux États-Unis et au Canada pour les inscrits au programme d’accès anticipé. Les Français (et les autres européens) ne peuvent pas y participer à l'heure actuelle.