La broche Humane AI qui devait remplacer le smartphone est un fiasco total, il y a plus de retours que de ventes

L'entreprise Humane AI, à l'origine d'une broche connectée supposée révolutionnaire, fait face à une situation critique. Les clients retournent plus de produits qu'ils n'en achètent.

Souvenez-vous. Au printemps dernier, un appareil connecté d'un nouveau genre se révélait au grand public en faisant l'effet d'une bombe : la Humane AI Pin, une broche intelligente dont l'ambition n'était rien d'autre que de remplacer les smartphones. Les premières démonstrations font envie. L'objet projette du texte sur notre main ou autre surface et rend obsolète l'usage d'un écran. Ça, c'était sur le papier. Dans les faits, il faut déjà patienter longtemps avant de mettre la main sur l'appareil, celui-ci accusant un retard important.

Et quand il sort enfin en avril 2024, c'est la douche froide. Les premiers tests sont unanimes : la Humane AI Pin ne fonctionne pas. À 699 $ auquel il faut ajouter un abonnement obligatoire à l'opérateur T-Mobile pour 24 $ par mois, l'objet connecté est très loin de tenir ses promesses. Personne n'est donc surpris quand on apprend que Humane AI cherche un repreneur un mois à peine après la sortie de son produit. Il faut dire que les chiffres de ventes de la broche sont catastrophiques.

Les clients renvoient plus de broches à Humane AI Pin que l'entreprise n'en vend

Consultés par The Verge, les résultats financiers de Humane AI montrent à quel point la société est dans la tourmente. Alors qu'elle espérait vendre 100 000 unités la première année, seules 10 000 broches ont trouvé preneur. Mais le fiasco ne s'arrête pas là : en août 2024, il reste environ 7 000 appareils en circulation, les autres ayant été renvoyés par des clients mécontents. Entre mai et aujourd'hui, Humane AI a enregistré plus de retours que de ventes.

Lire aussi – Humane AI Pin : le gadget censé remplacer le smartphone risque de prendre feu

Le pire dans tout cela, c'est que selon une source, l'entreprise n'a pas les moyens de recycler les appareils rendus, ni de les revendre. La faute à l'abonnement T-Mobile qui ne permet pas de réassigner la broche à quelqu'un d'autre. L'échec industriel de Humane IA pourrait donc se coupler à un désastre écologique. La firme n'a pas fait de commentaire au moment de publier cet article, si ce n'est pour indiquer à The Verge que le média avait fait des erreurs dans le leur, sans préciser lesquelles.