Ce forfait mobile 5G de 130 Go est à moins de 15 € pour quelques heures encore

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile 5G pas cher ? Le bon plan que propose l'opérateur virtuel NRJ Mobile pourrait vous plaire. Jusqu'à ce lundi 7 mars 2022 à 23h59, le forfait 130 Go 5G est affiché au prix inédit de 14,99 € au lieu de 24,99 € en temps normal. Une offre à ne pas laisser filer.

Plus que quelques heures pour profiter de ce bon plan NRJ Mobile qui permet de souscrire au forfait 5G 130 Go à 14,99 € par mois. Habituellement, ce dernier coute 10 € de plus soit 24,99 €. L'offre est valable jusqu'à ce lundi 7 mars 2022 à 23h59. De plus, il s'agit d'une offre sans engagement, et sans condition de durée. Ce qui signifie que non seulement vous êtes libre de résilier quand bon vous semble et que son prix n'augmentera pas, même après la première année.

On retrouve aussi une enveloppe 4G de 17 Go à utiliser depuis l'union Européenne et les DOM. Aussi de la partie, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine. Pour rappel ou à titre d'information, NRJ mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom. Vous avez donc de ce fait, l'assurance de bénéficier d'une excellente couverture réseau. Vous pouvez également si vous le souhaitez demander une portabilité de votre numéro actuel en communiquant à NRJ Mobile votre numéro RIO.

