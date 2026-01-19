Ce combiné TV magnétoscope moderne vous replonge dans les années 90

Si vous êtes nostalgiques de l'époque où l'on regardait des cassettes VHS sur une TV cathodique, la RetroBox est faite pour vous. Les puristes seront tout de même déçus d'apprendre comment elle fonctionne sur un point précis.

Nous sommes en 1997. C'est votre anniversaire et en cadeau, vous recevez le coffret VHS de la trilogie Star Wars Special Edition tout juste sorti, avec une qualité d'image et de son supérieure à l'original. Vous glissez la première cassette dans le magnétoscope et appuyez sur le bouton Play. Impatient, vous saisissez ensuite la télécommande et faites avance rapide jusqu'à arriver au moment où les premières notes du mythique thème principal se lancent.

Cette époque est loin derrière nous. Pourtant beaucoup s'en souviennent encore un sourire aux lèvres. Pas pour le rendu visuel et sonore qui a largement évolué depuis bien sûr. Les plus nostalgiques seront tout de même ravi d'apprendre qu'une startup a eu une idée originale : proposer un combiné TV magnétoscope “comme en 1999“, avec quelques ajouts pour le rendre plus moderne. Son nom : la RetroBox, visible en illustration de cet article.

La RetroBox peut lire des cassettes VHS sur un écran CRT, comme il y a 30 ans

Au niveau du design, on s'y croirait. Le côté massif, la courbe de l'écran… Ce dernier prend en charge les définitions 240p et 480i en format 4:3 sous la norme NTSC. Côté connectiques, on retrouve des entrées HDMI, composite, S-Vidéo, RF, YPbPr et ATSC. Brancher une console rétro est possible. Vous profiterez alors des fréquences de balayage horizontal de 15 kHz et vertical de 60 Hz.

Seul point qui risque de déplaire aux puristes : l'effet CRT propre aux TV cathodiques de l'époque est émulé. Dommage, mais on s'en contentera. La RetroBox n'est pas encore en vente, et pourtant chacune de ses déclinaisons de couleur est en rupture de stock. On ignore si le produit sera disponible en Europe, sachant qu'il est vendu 399 dollars, ou 425 dollars avec 5 cassettes sélectionnées au hasard. Plus qu'à ressortir les vôtres, à moins que vous ayez vendus vos VHS à prix d'or à un collectionneur.