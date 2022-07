Les cassettes VHS font leur grand retour, des exemplaires se vendent à plus de 70 000 euros

La cassette vidéo VHS fait son grand retour et suscite un nouvel engouement. Si les nostalgiques et les amateurs ont toujours entretenu et conservé ces trésors d'antan, de nouveaux investisseurs se mêlent désormais à la lutte. Et le marché des cassettes vidéo d'occasion connait un nouvel essor.

Les anciennes technologies reviennent à la mode et connaissent toutes un regain d'intérêt ces derniers temps. Le retrogaming a par exemple surfé sur une vague insolite d'attraction, et certaines entreprises ont même artificiellement augmenté leur prix pour réaliser des ventes plus chères. Plus récemment, ce sont les disques vinyle qui ont connu un nouvel essor, avec ces derniers qui ont dépassé les ventes de CD pour la première fois depuis 34 ans. Désormais, ce sont les cassettes vidéo VHS qui ressortent de leurs tombes et qui refont spontanément surface.

Lancée à la fin des années 70, la VHS était une cassette dotée d'une bande magnétique. Elle permettait, en l'insérant dans un magnétoscope, de regarder le dernier blockbuster du moment ou bien d'enregistrer une émission à la télévision pour la regarder plus tard. Pour cela, bien évidemment, il fallait posséder un fameux magnétoscope et surtout un téléviseur de l'époque, avec précisément une télévision de type CRT. Tombées dans l'oubli dès les années 2000, les cassettes vidéo VHS font ainsi aujourd'hui leur grand retour.

La VHS est de retour et s'arrache à prix d'or auprès des collectionneurs

Les modèles de cassettes vidéo VHS toujours en vie s'arrachent en effet à prix d'or. Et certains collectionneurs n'hésitent plus à les acheter à des prix très élevés. Tout récemment, un collectionneur a dépensé 75 000 dollars pour s'offrir une VHS originale du film Retour vers le Futur. Cette dernière appartenait notamment à Tom Wilson, l'acteur qui incarnait Biff Tannen. Les blockbusters des années 80 ont donc toujours la cote, et un exemplaire des Dents de la Mer a lui été vendu à 32 500 dollars.

Pour continuer, une VHS deRambo s'est elle vendue à 22 500 dollars, et celle des Goonies s'est vendue de son côté à 50 000 dollars, contre un peu plus 23 000 dollars pour celle de Ghostbusters. La tendance est telle, que les créateurs de Stranger Things – qui connait un succès phénoménal avec la saison 4 – songeraient à sortir la série sur VHS. Pour réaliser un joli clin d'oeil à l'époque où se déroule la série, dans les années 80. Fouillez donc vos placards et ressortez donc vos anciennes VHS, un trésor se cache peut-être parmi elles.