L’écran d’accueil de Google TV va changer après des années sans nouveauté, voici à quoi il ressemblera

Google revient enfin sur le design de la page d'accueil Google TV. Des modifications de l'interface sont en cours de test chez certains utilisateurs. Voyons ce qui va bientôt changer.

Google est loin d'être le dernier quand il s'agit de modifier l'interface graphique de ses systèmes. Il n'y a qu'à voir ce la firme a fait récemment avec Android 16 et son Material Design 3 Expressive. Les changements ne sont pas toujours aux goûts de tout le monde, mais au moins, on ne peut pas se plaindre de leur absence. Pourtant il existe des services Google qui stagnent parfois des années avant de proposer un changement de design. C'est le cas de Google TV par exemple.

Certes il y a eu des mises à jour dont le résultat est immédiatement visible. Elles sont cependant très sporadiques : la dernière en date est celle de début 2024. Elle arrondit les icônes et… c'est tout. La firme de Mountain View s'est sûrement dit qu'il était grand temps de donner un petit coup de jeune à Google TV et elle a choisit l'écran d'accueil du système pour cela. Quelques utilisateurs ont constaté un nouvel agencement lorsqu'ils ont allumé leur poste.

Un nouveau design arrive pour la page d'accueil de Google TV

Autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas de quoi vous décrocher la mâchoire. Les modifications tiennent plus du réagencement des menus et options que de la révolution graphique. Les boutons de navigation sont désormais partagés en deux “pilules” en haut à gauche. L'une contient la loupe pour lancer une recherche ainsi que Home, Live et Apps. Il faudra attendre pour la traduction française officielle, mais on sait déjà que Home remplacera Pour vous. L'autre permet d'accéder à l'écran de veille et aux paramètres de Google TV.

En cliquant que l'icône de votre profil, vous accédez à un menu déroulant contenant Ma liste, Bibliothèque, Vos services et Préférences de contenu. C'est ce que vous pouvez voir sur la capture d'écran ci-dessus. Avant ça, Bibliothèque était un onglet indépendant en haut de page tandis que Vos services et Préférences de contenu se trouvaient dans les Paramètres sous Comptes et Profils. La mise à jour étant en cours de test, il peut se passer des semaines, voire des mois, avant de la voir arriver chez vous.

