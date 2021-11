Cdiscount dégaine pour le Black Friday un forfait mobile 20 Go à 3,99 € par mois

Cdiscount lance un forfait mobile pas cher pour le Black Friday. L'opérateur virtuel qui exploite le réseau de Bouygues Telecom propose jusqu'au lundi 29 novembre 2021 inclus un forfait mobile 20 Go à seulement 3,99 € par mois pendant un an. Une offre incontournable si vous faites parti des personnes qui en on marre de payer leur facture mobile trop cher.

Oui, les bons plans du Black Friday permettent de faire de belles affaires. Au cas ou vous en doutiez encore, cette offre que propose l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile pourrait vous convaincre définitivement. Jusqu'au lundi 29 novembre 2021, il est possible de souscrire au forfait mobile 20 Go à 3,99 € par mois pendant 12 mois.

Au delà de la période promotionnelle, ça devient tout de suite moins intéressant puisque le tarif mensuel passe à 9 €. Pas de frais de résiliation supplémentaires au cas où vous trouveriez une meilleure offre entre temps puisque c'est un forfait mobile sans engagement.

Si vous êtes à la recherche d'un forfait sur la longue durée, alors vous pouvez vous tourner vers le bon plan Black Friday forfait Cdiscount Mobile 130 Go à 9,99 € par mois qui court également jusqu'au lundi 29 novembre 2021. Avec cette promotion, vous disposez d'un forfait à 3,99 € qui comprend des services intéressants. Dans un premier temps, vous profitez d'une enveloppe Interne mobile en 4G à utiliser en France Métropolitaine assortie de 6 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Ensuite, on retrouve les habituels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Comme à l'accoutumé, la carte SIM est facturée 10 euros, une seule fois au moment de la commande. Enfin, si cette offre ne correspond pas à vos besoin, vous pouvez jeter un œil aux forfaits mobiles en promo pendant le Black Friday. ou à notre comparateur forfait mobile.