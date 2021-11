Black Friday Cdiscount : ce forfait mobile 130 Go est à 9,99 € / mois à vie !

Pour le Black Friday, Cdiscount Mobile frappe très fort avec un forfait mobile sans engagement de 130 Go à 9,99 € par mois. Il est sans condition de durée, ce qui signifie que son prix n'augmente pas, même après la première année.

Les bons plans du Black Friday sont déjà nombreux et les offres intéressantes sont bien au rendez-vous. Les opérateurs mobiles et MNVO dégaine pour l'occasion des offres très alléchantes. Chez Cdiscount Mobile, l'opérateur virtuel qui exploite le réseau de Bouygues Telecom, il est par exemple possible de souscrire à un forfait mobile 130 Go pour 9,99 € par mois.

En plus d'être sans engagement, il a l'avantage d'avoir un prix qui n'augmente pas, même après la première année. Pour moins de 10 euros, Cdiscount Mobile propose donc un forfait mobile pas cher, sans engagement, qui vous permet de résilier quand bon vous semble, ce, sans frais supplémentaires. Et qui plus est, sans condition de durée avec un prix fixe qui en bouge pas même après un an. L'offre est valable jusqu'à ce lundi 29 novembre 2021 inclus et réservée aux nouveaux clients.

Pour en venir aux services qu'il inclut, on retrouve une enveloppe internet de 130 Go à utiliser en France Métropolitaine, dont 13 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. On retrouve aussi les traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. La carte SIM est facturée 10 euros, une seule fois au moment de la commande. Enfin, si cette offre ne correspond pas à vos besoin, vous pouvez jeter un œil aux forfaits mobiles en promo pendant le Black Friday. ou à notre comparateur forfait mobile.