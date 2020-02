Cdiscount à volonté (CDAV) 1 an à 9 € : les avantages de l’abonnement

Le programme Cdiscount Ă volontĂ© permet de profiter de certains avantages, qui devraient plaire aux accrocs du shopping en ligne. On vous explique en dĂ©tails en quoi consiste ce service, Ă quel prix est-il proposĂ©, et dans quelles conditions il devient rentable. Suivez le guide.Â

Le programme Cdiscount s’adresse essentiellement aux personnes qui commandent régulièrement sur le site e-commerce français. Si ce n’est pas votre cas, on vous conseille de passer votre chemin. Par contre, si vous passez régulièrement commande, le programme va vite devenir indispensable.

Les avantages du programme Cdiscount à Volonté

Actuellement et pour une période indéterminée, le programme Cdiscount est proposé pour la somme de 9 € par an, soit seulement 0.75 € par mois. L’inscription est valable un an à compter de la date d’inscription. Voyons en détails les différents avantages de Cdiscount à Volonté :

Le programme permet de bĂ©nĂ©ficier de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d’achats et Ă domicile dès 25 € d’achats tout Ă condition que les produits soient expĂ©diĂ©s par Cdiscount

Vous profitez d’offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs (des offres et codes qui ne sont pas proposés aux internautes non inscrits).

Vous profitez de titres de presse en ligne en illimitĂ©, dont Elle, Public, LibĂ©ration ou encore L’Express.

Cdiscount promet la livraison en un jour ouvré, chez vous, à votre bureau, ou en point relais si vous passez commande avant 14h. Le site promet que le coût du programme est rentabilisé dès la seconde commande.

Comment résilier votre abonnement Cdiscount à volonté

Plusieurs solutions existent et les plus rapides sont les suivantes. Il faut appeler le service client Cdiscount au 09 70 80 90 50 (le numéro est non taxé) ou bien envoyer un message privé sur leur page Facebook ou Twitter, et leur indiquer votre souhait de résilier votre abonnement CDAV et suite à cela, vous devrez recevoir assez rapidement un mail vous informant, la résiliation de votre abonnement.

A savoir : l’enseigne propose l’abonnement CDAV Ă 9 €, c’est donc le bon moment pour s’abonner, non ? Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ©, n’hĂ©sitez pas Ă nous faire part de votre avis et de votre expĂ©rience dans les commentaires.

Cliquez ici pour profiter d’un abonnement Cdiscount Ă volontĂ© 1 an Ă 9 €

A découvrir aussi : les avantages du programme Amazon Prime