Netflix veut vous faire vivre vos séries préférées comme si vous y étiez avec Netflix House

Le géant du streaming annonce l'arrivée de Netflix House, des lieux entièrement dédiés aux univers de vos séries préférées. Entre recréation de scènes iconiques et boutiques, il y a de quoi ravir les fans.

Si vous êtes fan des séries Netflix comme La casa de papel, Stanger Things ou Bridgerton, vous vous êtes sûrement déjà imaginé en train d'élaborer un plan avec le professeur, courir pour échapper au Démogorgon ou encore danser dans une salle de bal pleine d'aristocrates. Il y a bien des moments que l'on aimerait vivre en vrai en prenant la place des personnages principaux. Ce rêve est en passe de devenir réalité puisque Netflix annonce l'ouverture de 2 Netflix House.

Ce sont de grands complexes mêlant des reproductions fidèles de scène iconiques de La casa de Papel, Squid Games, Stanger Things et Bridgerton, des boutiques de produits dérivés et des restaurants à thème. La plateforme du streaming veut se lancer dans ce secteur d'activités depuis fin 2023, et elle propose déjà plusieurs expériences similaires : un salon de thé Bridgerton, une pièce de théâtre Stranger Things avec une boutique des produits et vêtements visibles dans la série, un jeu immersif avec casque de réalité augmentée dans l'univers de l'Armée des Morts… La Netflix House va réunir tout ça.

Vous allez pouvoir plonger dans vos séries préférées en vrai avec la Netflix House

Marian Lee, Chief Marketing Officer chez Netflix, explique que “dans la Netflix House, vous pouvez profiter d'expériences immersives régulièrement mises à jour […] et goûter – littéralement – à vos séries et films Netflix préférés grâce à des offres uniques de nourriture et de boissons“. Ces lieux qui se présentent comme “la prochaine génération” des offres de Netflix “donneront vie à nos histoires bien-aimées d'une manière nouvelle, changeante et inattendue“.

Pour moment, l'entreprise prévoit d'ouvrir ses premières Netflix House aux États-Unis, l'une en Pennsylvanie et l'autre à Dallas au Texas. Les deux lieux choisis sont déjà des centres commerciaux très fréquentés et la firme compte sur ce flux de clients pour venir dépenser dans les 100 000 m² de surface qu'occupera chaque “maison”. Histoire d'agrémenter la visite (et de proposer des spots photos parfaits pour Instagram), des sculptures et autres peintures murales représentant les personnages de séries Netflix seront placées ça et là. Aucune date d'ouverture n'a été annoncée à l'heure actuelle.

