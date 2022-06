Idéal pour la PS5, l’excellent casque sans fil SteelSeries Arctis 7+ chute à son meilleur prix

Superbe offre à saisir pour celles et ceux qui recherchent le SteelSeries Arctis 7+ à son meilleur prix ! En ce moment, l'excellent casque sans fil compatible PS5 passe sous les 110 euros chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan consacré à l'univers du gaming, Amazon propose sur la version française de son site e-commerce un casque sans fil de la marque SteelSeries à prix réduit.

En effet, le SteelSeries Arctis 7+ disponible dans un coloris noir est au tarif de 105,85 euros au lieu de 149,99 euros ; soit 44 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté au début du mois de juin. Pour information, le casque sans fil vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Conçu pour être utilisé sur PC, PS5, PS4, Mac, Android et Switch, l'Arctis 7+ signé SteelSeries associé au deal Amazon est un casque qui possède un dongle USB-C compact pour un son sans fil à latence ultra-faible de 2,4 GHz. L'appareil embarque une batterie avec une autonomie de 30 heures, la recharge en USB-C et un cadre en acier léger. On retrouve aussi des commandes sur l’écouteur (y compris ChatMix) et une bande élastique réglable de type masque de ski pour un ajustement confortable. Enfin, les utilisateurs pourront profiter du micro ClearCast, certifié par Discord et largement reconnu comme le meilleur micro pour les jeux. Bidirectionnel et rétractable, il offre une clarté vocale et une suppression du bruit de fond de qualité studio.