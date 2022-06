SteelSeries Arctis 1 en soldes : le micro-casque filaire pour PS5, Xbox et Switch est à 30 €

Avis aux possesseurs d'un PC, d'une PlayStation, d'une Xbox ou d'une Switch ! Chez Amazon, durant les soldes d'été, le micro-casque filaire SteelSeries Arctis 1 est à seulement 30 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Pour ce nouveau deal consacré aux soldes d'été 2022, Amazon propose à ses clients un micro-casque filaire pas cher conçu notamment pour les consoles de jeu.

En effet, le SteelSeries Arctis 1 disponible dans un coloris noir est vendu par le géant de l'e-commerce au prix de 30 euros au lieu de 44,50 euros ; soit 14,50 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté durant ces 30 derniers jours. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible sur PC, PS5, PS4, Xbox, Switch et mobile grâce à une connexion filaire universelle de 3,5 mm, le micro-casque filaire SteelSeries Arctis 1 dispose d'un microphone bidirectionnel ClearCast détachable avec suppression du bruit, d'un arceau réglable avec armature en acier pour un ajustement parfait et une grande durabilité et de coussinets en tissu AirWeave pour un meilleur confort. On retrouve également une réponse de fréquence du casque de 20 à 20 000 Hz, une sensibilité du casque de 100 db et une impédance du casque de 32 Ohm.