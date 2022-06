La PS5 est de retour en stock, vite !

Voici une nouvelle occasion pour acheter la PS5 si vous cherchez à vous offrir la console de Sony. Celle-ci est de retour chez SFR via son opération spéciale qui vous permet d'obtenir la perle rare sous certaines conditions.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE PS5

Il fallait être très réactif pour s'arracher la PS5 standard chez SFR. Il ne reste plus que la version digitale en stock. Nous vous conseillons de faire vite si vous tenez à vous l'offrir. L'offre actuelle est celle à laquelle SFR nous a habitués ces derniers mois. Vous pouvez donc acheter la PS5 DE à 241 € au lieu de 399 €.

Pour en arriver là, l'opérateur associe la console à son offre fibre optique Power. La PS5 Digitale Edition est à 8 € par mois pendant 24 mois + 49 à débourser uniquement à la souscription. L'ensemble revient donc à 241 € sachant que SFR inclut non pas une, mais deux manettes DualSense dans le deal. Idem pour l'offre concernant la PS5 édition standard qui vous revient à 341 € au lieu de 499 € (149 € en une fois + 8 € par mois pendant 24 mois).

Comment profiter de l'offre PS5 de SFR ?

Cette offre est indissociable de l'abonne Fibre Power de l'opérateur. Pour acheter la PS5 standard ou la version digitale, il vous faut forcément souscrire au forfait Internet. Pour rappel, SFR promet des débits en download allant jusqu'à 1 Gb/s et des débits allant jusqu'à 500 Mb/s en upload. À cela s'ajoute la téléphonie fixe avec les appels illimités, aussi bien vers les fixes que les mobiles, mais aussi 200 chaines et services TV.

Cet abonnement fibre coûte 34 par mois la première année, puis 53 € par mois pour la deuxième année. Le tout, avec un engagement de deux ans. Une offre contraignante mais qui pourrait vous intéresser, tellement la PS5 est difficile à trouver en stock.

Si vous êtes partant, vous n'avez qu'à aller sur la page dédiée à l'offre en cliquant sur le lien ci-dessous. Choisissez ensuite la version de la PS5 qui vous intéresse (standard ou digitale), sous réserve de disponibilité. Enfin, sélectionnez les modalités de paiement et l'offre Fibre Box et vous n'aurez plus qu'à finaliser votre commande.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE PS5