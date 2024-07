Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une offre sur le Sony WH-1000XM5 ! Pendant une vente flash, au cours des soldes, le casque à réduction de bruit de la marque japonaise est à son prix le plus sur le site Amazon.

Amazon profite des soldes d'été 2024 pour faire une vente flash sur un casque à réduction de bruit de la marque Sony. Disponible dans un coloris noir, le Sony WH-1000XM5 est vendu par le célèbre site e-commerce au prix de 296,99 euros au lieu de 329 euros, soit plus de 30 euros de moins par rapport au dernier tarif constaté sur la plateforme marchande. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie d'une garantie de deux ans et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Successeur du WH-1000XM4, le Sony WH-1000XM5 possède l'une des meilleures réductions de bruit du marché grâce à la présence de quatre microphones sur chaque oreillette. Compatible avec les assistants vocaux et la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le casque sans fil permet d'être utilisé au cours d'une durée maximale de 40 heures par l'intermédiaire de sa batterie rechargeable en Lithium-ion. Avec la charge rapide, un temps de chargement de 3 minutes en USB-C permet d'obtenir une autonomie supplémentaire de 60 minutes. Pour terminer, le casque WH-1000XM5 de Sony est livré avec un étui de transport pliable, un câble jack long de 1,2 mètre et un câble USB.