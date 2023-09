C'est certainement l'une des très bonnes affaires de ce week-end de septembre ! Au cours d'une vente flash, Amazon propose à ses clients une carte mémoire microSDXC de la marque Samsung et d'une capacité de 512 Go à seulement 29,99 euros. À ce prix-là, les stocks risquent de s'écouler assez rapidement.

C'est à l'occasion d'une vente flash à durée indéterminée qu'Amazon a décidé de proposer une carte mémoire microSDXC Samsung à prix cassé. Pendant la vente flash, le site e-commerce permet à ses clients d'acquérir la Samsung Evo Select de 512 Go à 29,99 euros au lieu de 39,78 euros ; soit près de 10 euros de moins par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Disponible dans un coloris bleu et fournie avec un adaptateur SD, la Samsung Evo Select est une carte mémoire certifiée U3/V30 qui offre une vitesse de lecture allant jusqu'à 130 Mo/s. Idéale pour augmenter le stockage des smartphones Android, des drones et des caméras d'action, la carte mémoire est capable de faire des enregistrements dans n'importe quelle résolution, que ce soit en Full HD ou 4K. Garanti dix ans et certifié A2, l'accessoire est optimisé pour un chargement rapide des applications sur smartphone.