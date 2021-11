Amazon Prime Video : les 20 meilleures séries à ne rater sous aucun prétexte

Amazon Prime Video est l'un des services de SVOD les plus populaires en France derrière Netflix. Incluse avec l'abonnement qui permet de bénéficier des livraisons gratuites et rapides sur Amazon, la plateforme a su profiter de l'influence du site marchant pour croître et afficher un nombre insolent d'abonnés. Mais quelles sont les meilleures séries d'Amazon Prime Video, celles qui tirent vraiment leur épingle du jeu sur la concurrence ? Voici notre sélection.

Les plateformes de streaming vidéo se multiplient et créent une fragmentation de l'offre qui commence à peser sur le budget des utilisateurs qui ne veulent pas se limiter en termes de contenus. Face à ce constat, Amazon Prime Video est un service plébiscité pour son rapport qualité-prix des plus intéressants, puisqu'il fait partie de l'abonnement Amazon Prime qui ne coûte que 49 euros par an et qui donne accès à bien d'autres avantages. Une polyvalence et un coût attractif qui en font une excellente option de complément à Netflix, Disney+, OCS, Apple TV+, myCanal…

Ces dernières années, il est même devenu possible d'utiliser Amazon Prime Video comme source principale pour le visionnage de séries tant le catalogue s'est enrichi de productions de qualité. Comme nous vous proposons les 20 meilleures séries originales Netflix à voir dans un autre article, nous vous proposons ici une sélection de séries Amazon Prime Video qui valent le coup d'œil, qu'il s'agisse de séries originales ou pas. N'hésitez pas à nous faire d'autres suggestions dans les commentaires si vous avez découvert une pépite sur le service de SVOD.

The Expanse

Pas facile de trouver de bonnes séries de science-fiction à la télévision. Leurs coûts en font des projets risqués pour les producteurs et même les séries acclamées par la critique (RIP Firefly) sont souvent prématurément annulées, car elles nécessitent une audience phénoménale pour être considérées comme rentables. The Expanse parvient à sortir du lot en proposant un univers crédible et bien écrit, une photographie splendide, des personnages attachants, et en essayant de respecter les lois élémentaires de la physique. J'ai personnellement préféré les deux premières saisons, mais la suite des aventures de Holden et de son équipage reste intéressante à suivre. Un pilier de la SF moderne, tout simplement, immanquable pour les amateurs du genre.

The Expanse est une création SyFy, qui a abandonné la série après trois saisons. Celle-ci a été reprise par Amazon, qui a tourné trois autres saisons. La saison 6 de The Expanse sort le 10 décembre 2021, et il s'agira de la dernière.

The Boys

En réponse au MCU de Marvel qui nous abreuve de séries et de films de super-héros bienveillants et infaillibles, Amazon Prime Video a lancé sa propre série de super-héros : The Boys, tiré des comics de Garth Ennis, également connu pour son travail sur Preacher et Punisher. Dans ce monde imaginé par le scénariste, les super-héros travaillent pour une corporation assoiffée d'argent qui les transforme en produits marketing dont le but est de générer du cash. On retrouve des super-héros amoraux et blasés qui n'ont que faire de sauver des vies. Rafraichissant. La série mise aussi sur son humour et sa production à gros budget pour sortir du lot. C'est sans doute actuellement la série originale Amazon Prime Video la plus populaire.

Le tournage de la saison 3 de The Boys s'est achevé en septembre 2021 et Amazon n'a pas encore communiqué de date de sortie officielle. Par ailleurs, une saison 4 serait déjà en préparation.

Jack Ryan

Portée par John Krasinski, qui s'est fait connaître par son rôle de Jim Halpert dans The Office, la série Jack Ryan est l'un des autres fers de lance d'Amazon Prime Video, qui communique beaucoup dessus (les utilisateurs de Twitch en savent quelque chose, les publicités Jack Ryan sont devenues des memes). Cette création originale, inspirée de l'œuvre de Tom Clancy, se concentre sur un ancien militaire devenu analyste, qui va devoir retourner sur le terrain après des années passées derrière un bureau. France, Yémen, Venezuela, on voit de nombreux environnements dans cette série dont chaque saison est indépendante l'une de l'autre. Un bon show d'action qui ne lésine pas sur les moyens pour en mettre plein la vue.

Deux saisons sont disponibles et deux nouvelles ont déjà été confirmées par Amazon. La saison 3 a conclu son tournage en octobre 2021.

The Man in the High Castle

La série a été un flagship d'Amazon Prime Video durant les premières années d'existence de la plateforme. Adaptée du roman de Philip K. Dick et produite par Amazon Studios et la société de production de Ridley Scott, l'uchronie nous invite à découvrir un monde dans lequel l'Allemagne nazie et le Japon impérial ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont séparés en trois parties : le Japon contrôle l'ouest, le troisième Reich l'est et une étroite zone neutre sépare les deux. La vie est difficile sous l'occupation, et un réseau de résistants se met en place.

Encore aujourd'hui, The Man in the High Castle est l'une des meilleures séries du catalogue Amazon Prime Video. La quatrième saison sortie en 2019 est la dernière et apporte une conclusion convaincante à la série.

American Gods

Si vous disposez d'un téléviseur compatible 4K, ruez-vous sur American Gods, qui propose une esthétique et une photographie qui font référence en matière de série. On en prend plein les yeux épisode après épisode, sans jamais se lasser du spectacle visuel qui nous est offert. On regrette qu'après une première saison exceptionnelle, le show se perde dans son scénario par la suite, mais le visionnage de l'adaptation de Neil Gaiman reste recommandable, surtout grâce aux talents d'interprétation de Ian McShane.

Malheureusement, American Gods a été annulé au bout de trois saisons faute d'audience, sans que la fin de la saison 3 nous apporte de réponses satisfaisantes sur l'avenir des personnages. Une conclusion en bonne et due forme pourrait cependant être en préparation, avec un film ou un épisode spécial.

Vikings

La légende de Ragnar Lothbrok et de ses fils nous est contée à travers cette série qui mise sur les scènes de combat et l'action violente, mais aussi sur la mythologie nordique et les traditions des peuples scandinaves de l'époque. Entre Kattegat, l'Angleterre, la Normandie et Paris, l'Andalousie, la Russie, et même l'Islande, le Groenland et l'Amérique du Nord, ces guerriers, commerçants et grands navigateurs nous auront fait voyager. Les premières saisons sont plus prenantes que les dernières, mais l'ensemble reste solide.

Créée par la chaîne History, Vikings compte six saisons. La seconde partie de la sixième saison est diffusée sur Amazon Prime Video depuis 2021 et conclue la série.

Fleabag

Phoebe Waller-Bridge s'est imposée comme une valeur sûre de la comédie anglo-saxonne ces dernières années et signe le scénario de cette série dans laquelle elle interprète également la protagoniste. Son personnage de Londonienne célibataire haut en couleur et peu adapté à la société est un véritable vent de fraîcheur. Le ton tranche avec les autres séries humoristiques du moment et Fleabag confirme que la télévision britannique excelle encore sur ce créneau.

Avec six épisodes de 30 minutes chacun pour ses deux uniques saisons (il n'y aura pas de saison 3), Fleabag est une série courte et intense, idéale si vous n'aimez pas les intrigues à rallonge.

Goliath

Pas la plus connue du service, mais elle vaut clairement le coup d'œil. Billy McBride, campé par un incroyable Billy Bob Thornton, est un avocat alcoolique qui n'a peur de rien, et surtout pas de se faire des ennemis. Chaque saison suit une affaire et les camps opposés sont prêts à tout pour remporter leur bataille judiciaire face à Billy, ce qui conduit à de nombreux rebondissements. L'équilibre entre les scènes purement judiciaires, les scènes d'investigation, les scènes d'action et les scènes plus portées sur la personnalité des personnages est juste, et notre coup de cœur va à l'actrice Nina Arianda, parfaite dans son rôle de Patty Solis-Papagian.

Amazon Prime Video a rendu disponible la saison 4 de Goliath en septembre 2021, et celle-ci donne un point final à la série qui ne sera pas renouvelée.

Hanna

La série Hanna est basée sur le film du même nom sorti en 2011. Nous suivons une jeune fille entraînée au combat dès le plus jeune âge et dotée de capacités physiques hors du commun. Un profil qui attire les convoitises : Hanna a été traquée toute sa vie, obligée de se cacher du monde. Son incompréhension de la société fait d'ailleurs tout le charme du personnage. De Paris à Barcelone en passant par Londres, Berlin, le Maroc ou la Roumanie, nous avons aussi apprécié Hanna pour nous faire voyager à travers l'Europe et au-delà.

La saison 3 de Hanna doit être diffusée à partir du 24 novembre 2021. Nous ne savons pas encore si une saison 4 est prévue. La saison 3 avait été confirmée peu après la sortie de la saison 2, on peut donc espérer avoir des nouvelles d'une éventuelle suite prochainement.

Motherland : Fort Salem

Plutôt orientée pour un public adolescent, mais également visionnable par des adultes, cette uchronie part du principe que la communauté des sorcières a passé un accord avec le gouvernement américain à la fin du XVIIe siècle afin de faire cesser les procès, chasses et persécutions à l'encontre des sorcières à Salem et sur le territoire des États-Unis. En contrepartie, toutes les sorcières doivent génération après génération prêter allégeance et servir l'armée américaine. Nous suivons les aventures de trois jeunes sorcières entrant à l'école de guerre avec en fond de toile un contexte politique tendu, entre un groupuscule de sorcières rebelles refusant de se plier à l'accord et se livrant à des actes terroristes contre la population non magique, et un mystérieux “ancien ennemi” anti-sorcières qui a retrouvé du poil de la bête.

Deux saisons sont déjà sur Amazon Prime Video. Une troisième et ultime saison est programmée, mais n'a pas encore de date de sortie.

The Office

N'en déplaise à The Big Bang Theory, How I Met Your Mother et aux autres sitcoms présentes au catalogue, The Office est la meilleure série comique disponible sur Amazon Prime Video. Devenue culte, elle met en scène le quotidien des salariés d'une entreprise qui vend du papier. Le patron excentrique, le bras droit fou furieux, le commercial blagueur, l'employé blasé, le responsable des ressources humaines détesté… tous les personnages sont réussis à leur manière, et même si l'on tombe souvent dans la caricature, il y a toujours un poids qui vient contrebalancer l'excès. La série parvient aussi à évoquer le racisme et le sexisme avec humour, ce qui n'est pas rien de nos jours.

The Office nous a octroyé neuf saisons de bonheur, avec tout de même une relative perte d'intérêt sur la fin. La série s'est arrêtée en 2013 et ne date donc pas d'hier, mais vous ne devez lui en tenir rigueur sous aucun prétexte.

Upload

Cette série mêlant anticipation et science-fiction imagine un monde dans lequel l'esprit humain peut être téléversé dans un monde virtuel une fois que le corps meurt, et ainsi entamer une nouvelle vie. Système de notation des tiers, privilèges des riches jusque dans la mort physique, Upload aborde des thèmes actuels et des débats sur le futur de l'humanité comme peut le faire un Black Mirror, mais avec toujours une touche d'humour.

N'hésitez pas à vous lancer dans la première saison, la saison 2 ne devrait plus tarder : elle a été confirmée dès le lancement de la saison 1 et le tournage s'est terminé en avril 2021. On devrait sans doute en profiter dès le premier semestre 2022.

The Marvelous Mrs. Maisel

À la fin des années 50 à New York, Miriam Maisel est une femme au foyer tout ce qu'il y a de plus banal, mariée avec deux enfants. Mais des bouleversements dans sa vie personnelle vont l'obliger à se remettre en question et à se découvrir. Elle prend alors goût au stand-up, un art pour lequel elle se montre très douée, au point de vouloir faire carrière. Une intrigue originale qui séduit spectateurs et critiques, et bien servie par la réalisation, la photographie et les costumes.

Vous avez déjà trois saisons de The Marvelous Mrs. Maisel à vous mettre sous la dent, et une quatrième est en chantier, pour une sortie probable courant 2022.

Carnival Row

Orlando Bloom et Cara Delevingne sont les têtes d'affiche du casting de Carnival Row, une série fantastique comme on en a rarement droit. Les amateurs de créatures de contes y trouveront leur compte, tout comme les fans du genre policier puisque le show nous propose de suivre une enquête. Le tout saupoudré d'action, et nous avons un cocktail qui fait des merveilles. Inspirés de l'époque victorienne, les décors sont superbes, les costumes sont travaillés, et l'esthétique générale de l'œuvre est vraiment agréable à l'œil. Le scénario principal est un peu convenu, mais quelques sous-intrigues viennent rehausser le tout, avec par exemple un traitement des questions raciales.

Il n'y a qu'une saison de Carnival Row pour le moment. Une saison 2 était prévue dès la production de la première, mais entre les difficultés de tournage liées au COVID et des changements à la tête du projet, celle-ci a pris beaucoup de retard. Reste que le tournage s'est achevé en septembre 2021 et que l'on devrait donc voir arriver la suite des aventures de Vignette Stonemoss et Rycroft Philostrate en 2022. Peut-être au second semestre seulement, car la série requiert une longue période de post-production pour les effets spéciaux.

Bosch

Harry Bosch est le héros d'une série de romans policiers de l'écrivain Michael Connelly. Ses péripéties ont été adaptées pour le petit écran, et plutôt avec succès. L'inspecteur de police de Los Angeles au caractère bien trempé et qui n'hésite pas à s'opposer à sa hiérarchie (oui, sur le papier, rien de bien original) ne cesse de nous surprendre, tout comme les rebondissements qui rythment ses différentes enquêtes, bien souvent interconnectées.

Bref, une série bien plus intéressante qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Celle-ci s'étale d'ailleurs sur sept saisons, dont la dernière a été diffusée en 2021. C'est la seule qui contient huit épisodes seulement, contre dix pour toutes les précédentes.

Mozart in the Jungle

Avant l'arrivée de The Man in the High Castle, le produit d'appel d'Amazon Prime Video à ses débuts était Mozart in the Jungle, une comédie dramatique. Le personnage de Rodrigo, inspiré du chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, actuel directeur musical de l'Opéra de Paris, est présenté dans tous ses excès, mais toujours avec grand talent. Pour les mélomanes, mais pas que.

La série s'est arrêtée en 2018 après quatre saisons, pour un total de 40 épisodes d'une trentaine de minutes chacun.

Utopia

Utopia est à l'origine un OVNI de la télévision britannique et plus particulièrement de Channel 4. Ses deux saisons ont suffi à en faire une série culte, mais annulée faute d'audience. La série originale n'est pas disponible sur Prime Video, mais Amazon a récemment commandé un remake diffusé en 2020, l'occasion de revivre différemment les aventures de Jessica Hyde et de ses acolytes, qui se retrouvent au cœur d'un complot menaçant l'humanité.

Malheureusement, le remake n'a pas eu plus de succès que l'œuvre originale. Le nouvel Utopia est privé de saison 2, et se constitue donc de seulement huit épisodes. C'est dommage, car si cette version américaine ne vaut selon nous pas son pendant britannique, la série affichait tout de même de bonnes qualités : scénario, excentricité des personnages… Mais Utopia n'est décidément pas abordable pour le grand public.

Undone

C'est la seule série animée et non live action de cette sélection, mais elle a recours à de vrais acteurs pour donner vie aux personnages (via la technique cinématographique de rotoscopie), comme on peut le voir dans le jeu vidéo par exemple. Le magistral Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) fait d'ailleurs partie du casting. Alma, une jeune femme, survit à un accident de la voiture, qui ne l'a cependant pas laissé indemne d'un point de vue psychologique et psychique.

Traitant intelligemment de sujets comme la perte d'un être cher et de ce que l'on attend d'un individu en société, le tout supporté par une esthétique unique, Undone est une série à ne pas manquer. La première saison compte huit épisodes d'une durée d'environ 20 minutes chacun. La série a été renouvelée pour une saison 2, dont la date de sortie est encore inconnue.

Mr Robot

Elliot Alderson est un informaticien spécialisé en sécurité informatique, et très doué de surcroît. Mais il est aussi sujet à des épisodes dépressifs et paranoïaques, et une bonne partie de la série repose sur le fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est réel ou non, et si Elliot a été manipulé ou s'il s'inflige lui-même les périlleuses missions qu'il doit exécuter. La série donne la part belle au piratage et repose en partie sur la prestation de Rami Malek, qui s'est fait connaître du grand public grâce à Mr Robot.

Les quatre saisons de la série événement sont disponibles sur Amazon Prime Video. Il n'y aura pas de saison 5. C'est assez rare pour être souligné : Sam Esmail, le créateur de la série, connaissait déjà la fin de Mr Robot avant même que ne sorte la saison 1. À l'origine, il avait écrit l'histoire pour un film, avant de se rendre compte qu'il avait besoin de bien plus de temps pour présenter son propos, qui tient finalement en 45 épisodes d'environ 50 minutes.

Good Omens

Good Omens est une adaptation du roman éponyme de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Elle a failli ne jamais voir le jour, car Pratchett est mort en 2015, mais le projet est finalement relancé avec le seul Gaiman à l'écriture. Coproduite entre Amazon Prime Video et la BBC, la série nous propose de suivre le parcours de l'ange Aziraphale et le démon Rampa, qui doivent s'allier afin de sauver la Terre, où ils vivent depuis des milliers d'années et où ils ont pris leurs habitudes. Mais les autres êtres célestes ne sont pas prêts de les laisser faire, car, c'est écrit, la fin de l'existence de notre planète est arrivée.

Après un projet de film avorté, Good Omens est finalement devenu une mini-série de six épisodes… qui va finalement évoluer vers un autre format. Ce n'était pas prévu, mais une deuxième saison a bel et bien été commandée.

Bonus : La Roue du Temps

Avec des inspirations telles Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et Le Monde de Narnia, La Roue du Temps s'annonce comme l'une des séries incontournables du moment. La série fantastique produite par Sony Pictures Television et Amazon Studios et adaptée des romans de Robert Jordan est très ambitieuse, mais il est encore trop tôt pour dire si elle va confirmer les espoirs placés en elle ou si elle va décevoir.

Les trois premiers épisodes de La Roue du Temps sont sortis le 19 novembre 2021 et un nouvel épisode doit sortir chaque vendredi jusqu'au 24 décembre, pour un total de huit épisodes constituant la saison 1. Une saison 2 est déjà dans les tuyaux.