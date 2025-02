Avengers Secret Wars : on sait déjà quand le tournage commencera, l’acteur de Captain America a vendu la mèche

Dans une interview accordée à Deadline, l'acteur Anthony Mackie (le Faucon/Captain America) a donné quelques informations sur le prochain Avengers. Bonne nouvelle, le tournage débute très bientôt.

Depuis la fin de la saga des Pierres de l'Infinité, le MCU a bien du mal à retrouver sa splendeur d'antan. Ce n'est pas la phase 5 actuelle qui a relancé la machine, marquée notamment par des échecs commerciaux et critiques cuisants comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et The Marvels. Attention, tout n'est pas à jeter, les Gardiens de la Galaxie : Volume 3 était excellent, tandis que Deadpool & Wolverine a fait exploser les compteurs du box-office avec plus d'un milliard de dollars récoltés.

Depuis ce 12 février 2025, l'un des derniers films de cette phase 5 a d'ailleurs débarqué dans les salles obscures, à savoir Captain America : Brave New World. Bon, malheureusement pour Sam Wilson (Le Faucon), les critiques sont plutôt mitigées pour l'instant. Reste à voir quel sera l'accueil du public.

Dans une interview accordée à Deadline, l'acteur Anthony Mackie est justement venu faire la promotion du film, tout en donnant quelques informations sur la suite de sa carrière au sein de l'écurie Marvel. L'occasion d'apprendre que le personnage de Captain America aura bien une importance capitale dans les prochains films Avengers Doomsday et Secret Wars, prévus respectivement en mai 2026 et en janvier 2027.

Le tournage des films Avengers pour très bientôt

A ce sujet, l'interprète du Faucon a confirmé une bonne nouvelle pour les fans : “Nous tournons Avengers Doomsday pendant l'été, puis l'été suivant, nous tournons le suivant. Ce sera un programme complet”, a-t-il déclaré. Mine de rien, cette petite phrase témoigne d'un changement de stratégie chez Marvel pour ces deux nouveaux Avengers.

Pour cause, alors qu'Infinity War et Endgame ont été tournés l'un après l'autre avec une très courte pause entre les deux films, ce ne sera pas le cas ici. Il y aura donc un break d'un an entre la production de chaque opus. On imagine que ce calendrier ne déplaira pas aux Frères Russo (ndrl : les réalisateurs des prochains Avengers), qui pourront se concentrer sur un film à la fois. Cette période de battement permettra également aux deux cinéastes et aux scénaristes de réécrire l'histoire de Secret Wars en cas de besoin, notamment après les premiers retours du public. De quoi garantir la meilleure fin possible pour la saga du Multiverse ? On l'espère.