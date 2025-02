Thunderbolts : mais qui est le grand méchant aperçu dans la bande-annonce du Super Bowl ?

A l'occasion du Super Bowl, Marvel a diffusé une toute nouvelle bande-annonce de Thunderbolts. L'occasion pour les fans de voir l'équipe de bras cassés et d'antihéros en action… Et d'avoir un aperçu du grand méchant du film. Mais justement, qui est-il ?

Comme vous le savez probablement, ce dimanche 9 février se tenait la finale du Super Bowl. En dehors de la prestation impressionnante de Kendrick Lamar au show de la mi-temps, nous avons eu le droit à une avalanche de bandes-annonces lors des pauses publicitaires de la finale de la NFL.

Autant dire qu'il y a eu du lourd, entre Mission Impossible 8 : The Final Reckoning, Jurassic World Rebirth, F1 ou encore le reboot en live-action de Dragons. Bien entendu, Marvel a profité de l'évènement pour diffuser une nouvelle bande-annonce de Thunderbolts. Pour rappel, il s'agit du second film du MCU à paraître en 2025, juste après Captain America : Brave New World attendu dans les salles ce mercredi 12 février.

Concrètement, ce trailer nous permet d'avoir un aperçu de la cohabitation difficile qui s'annonce entre les membres de cette équipe de bras cassés composée de :

Bucky Barnes aka le Soldat de l'Hiver

Yelena de Black Widow

Le Fantôme

le Captain America déchu John Walker

Le Gardien Rouge

TaskMaster

Qui est le grand méchant de Thunderbolts ?

Mais surtout, la bande-annonce nous en dévoile un peu plus sur le grand méchant du film. “Vous avez cru pouvoir sauver le monde ? Vous n'êtes même pas capable de vous sauver vous même”, dit-il avant d'arracher violemment le bras en vibranium de Bucky Barnes… Et de balancer par la fenêtre le Gardien Rouge.

Cette menace mystérieuse et terrible n'est autre que Sentry. Créé par l'écrivain Paul Jenkins et le dessinateur Jae Lee, le personnage est apparu pour la première fois en 2000 dans la série The Sentry (label Marvel Knights). Après avoir bu une fiole d'un sérum chimique expérimental, Robert Reynolds, un alcoolique notoire, s'est vu conférer “le pouvoir explosif d'un million de soleils”.

Bien déterminé à mettre ses capacités aux services de l'humanité, il devient Sentry. Dans les comics, on apprend que Reynolds était un allié précieux des Avengers, des 4 Fantastiques ou encore de Spider-Man. Cependant, tout le monde semble avoir oublié son existence. Tandis que Sentry cherche justement à élucider ce mystère, il tente également d'avertir les héros terriens du retour de son ennemi juré : Void.

Void fait d'ailleurs une apparition dans la bande-annonce : il s'agit de cette silhouette fantomatique qui fait “disparaître” les gens en un clin d'oeil. Là où cela devient intéressant, c'est que les comics ont révélé que Sentry et Void ne font qu'un en réalité. En tant que Void, Robert Reynolds a tué le vouloir des millions de personnes lors d'une attaque. C'est donc un sacré défi qui attend nos antihéros dans Thunderbolts. Rendez-vous le 2 mai prochain au cinéma.

Source : ComicBook