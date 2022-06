Capcom annonce un Showcase le 13 juin 2022, plus d’infos sur Resident Evil 4 et Street Fighter 6 ?

Le 13 juin prochain aura lieu le premier Capcom Showcase, un événement digital dans lequel le studio reviendra en profondeur sur ses prochains jeux d’ores et déjà annoncés. Mieux vaut donc ne pas espérer de titres inédits, mais plutôt des nouvelles du remake de Resident Evil 4, ou encore des images de Street Fighter 6.

L’E3 étant — encore — annulé cette année, les studios doivent désormais trouver des moyens alternatifs de communiquer sur leurs jeux, d’autant que le mois de juin est traditionnellement chargé en annonces vidéoludiques. Voici donc que Capcom prépare un tout nouvel événement, sobrement intitulé Capcom Showcase, qui aura lieu dans la nuit du 13 au juin prochain, à minuit. Une occasion à ne pas manquer, car la firme a une actualité très chargée pour les mois à venir.

Pendant les 35 minutes que durera la conférence en direct, Capcom reviendra donc sur « les jeux annoncés précédemment », précise la firme dans un communiqué de presse. En d’autres termes, il ne devrait pas y avoir d’annonces surprises de titres, mais plutôt plus d’informations sur ce que l’on sait déjà. Vous l’aurez compris, il y a de fortes chances pour que l’on en apprenne plus sur le remake désormais officiel de Resident Evil 4.

Capcom nous prépare de belles annonces

Ce n’est d’ailleurs pas le seul titre Resident Evil qui pourrait faire parler de lui. Il y a maintenant quelque temps, Capcom avait annoncé un DLC pour Resident Evil Village, qui pourrait donc se montrer plus en détail durant la conférence. De plus, il se pourrait que l’on en sache plus sur le spin-off Resident Evil : Re : Verse récemment repoussé, ou autre sur le jeu développé pour le PlayStation VR 2.

Par ailleurs, autre titre officialisé lors du dernier PlayStation State, Street Fighter 6 pourrait également pointer le bout de son nez pendant l’événement. Enfin, on peut également parier sur une apparition de Monster Hunter Rise Sunbreak, qui sortira le 30 juin prochain. Pour regarder la conférence en direct et en sous-titres français, il suffira de se rendre sur la chaîne YouTube de Capcom France.