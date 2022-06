E3 : le grand salon du jeu vidéo fera son retour en 2023 avec du public

L'E3 2022 n'aura pas lieu cette année, ni en tant que salon numérique ni en tant qu'événement physique, mais cela va changer l'année prochaine. L'Entertainment Software Association, qui organise l'E3 chaque année, a confirmé que l'E3 reviendra en 2023 sous forme d'événement numérique et physique.

L'E3 2022 a été annulé il y a maintenant plusieurs mois, une série d'événements devant le remplacer à partir de cette semaine. Cependant plus de 12 mois à l'avance, la société mère du salon affirme désormais qu'il reviendra intégralement en 2023. En effet, l'ESA a déclaré lors d'une récente interview que l'E3 2023 aurait bien lieu et qu'il se tiendrait à la fois en version physique et numérique.

Les dates de l'événement n'ont pas encore été fixées, mais on peut supposer qu'il aura lieu en juin, comme c’était le cas par le passé. Le président et directeur général de l'ESA, Stan Pierre-Louis, a précisé au Washington Post que l’entreprise avait un « désir très fort » de revenir aux sources avec des événements physiques ou hybrides, plutôt que de voir des éditeurs se séparer et organiser leurs propres conférences.

L’E3 revient avec du public après deux ans d’absence

Pour rappel, l'E3 2020 a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, tandis que l'E3 2021 est revenu sous la forme d'un événement exclusivement numérique. Accueillir du public après une absence de deux ans d’absence pourrait donc être un véritable défi pour l’ESA, qui doit faire face à un énorme changement de mentalité dans l’industrie.

L'industrie telle que nous la connaissons a changé de façon spectaculaire depuis le dernier E3 en personne, la plupart des éditeurs étant désormais plus qu'heureux d'organiser leurs propres événements en ligne. On imagine que revenir au modèle traditionnel de l'E3 peut être désormais considéré comme un retour en arrière par certaines entreprises, qui préféreront ne pas participer.

Avant même la pandémie, certains signes indiquaient déjà que l'E3 pourrait être sur la touche. Par exemple, Sony avait décidé de ne pas participer à l'édition 2019. La société a finalement préféré adopter l'approche de Nintendo en organisant des vitrines numériques sous sa bannière State of Play. Microsoft, en revanche, semble toujours être à bord du train de l'E3. L'entreprise a participé à l'E3 virtuel de l'année dernière et organise un showcase à peu près au moment où l'édition de cette année aurait eu lieu.

