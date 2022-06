Prince of Persia Remake : Ubi Soft annule les précommandes et repousse le jeu à 2023

Alors que la sortie du remake de Prince of Persia Les Sables du temps a été reportée en 2023, de nombreux médias spécialisés ont remarqué que le jeu n'était plus disponible en précommande sur les sites de revente. Pas de quoi s'inquiéter toutefois d'après Ubisoft.`

Le remake de Prince of Persia Les Sables du temps deviendra-t-il la nouvelle arlésienne du jeu vidéo, comme Duke Nukem Forever avant lui ? Il faut dire que les mauvaises nouvelles le concernant s'enchaînent à vitesse grand V.

Officialisé en septembre 2020 lors de la conférence virtuelle Ubi Forward, le jeu était attendu sur PS5, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4 en 2021. Comme l'a précisé l'éditeur français, le rendu graphique sera évidemment modernisé, tout comme les animations du Prince, des ennemis et le système de combat.

Seulement, le jeu est reporté un première fois en 2022… Puis en mai 2022, Ubisoft annonce une bien mauvaise nouvelle. Le développement est désormais confié à Ubisoft Montréal, le studio à l'origine de l'opus original, au détriment d'Ubisoft Pune et Munbaï, mis sur la touche.

Au passage, l'entreprise a précisé que ses équipes allaient prendre tout le temps nécessaire pour “fournir la meilleure expérience possible de ce classique”, ajoutant qu'il sera lancé lorsqu'il sera prêt. De quoi s'attendre à un énième de report de sortie, même si Ubisoft n'a pas employé ces termes.

Après le report de sortie, les précommandes du remake de Prince of Persia sont annulées

Or, nous venons d'apprendre que le titre n'est plus disponible en précommande de nombreuses boutiques en ligne. Ce qui laisse craindre le pire, notamment une annulation pure et simple du projet. Intrigués par cette découverte, nos confrères du site spécialisé PCGamer ont contacté Ubisoft pour en savoir plus.

L'éditeur français a volontairement suspendu les précommandes du remake de Prince Of Persia Les Sables du temps. En outre, Ubisoft a finalement confirmé que le jeu ne sortirait pas durant l'année fiscale 2023 (qui se termine au 31 mars 2023).

“Nous sommes fiers du travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et Ubisoft Montréal bénéficiera de leurs apprentissages alors que la nouvelle équipe poursuivra le travail pour livrer un excellent remake. En conséquence, nous ne ciblons plus une sortie durant l'année fiscale 2023 et le jeu a été retiré des listes des ventes”, explique la compagnie.

Par ailleurs, Ubisoft invite les joueurs qui souhaitent annuler leur précommande de prendre contact avec leur revendeur respectif. Vous l'aurez compris, tout semble indiquer qu'Ubisoft ne sait pas du tout lorsque le jeu sera fin prêt. L'éditeur a donc préféré suspendre les précommandes, le temps d'y voir plus clair.