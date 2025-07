Veo 3 débarque en France, vous allez pouvoir générer des vidéos avec sons et dialogues en quelques minutes

Google étend son outil de génération vidéo révolutionnaire en Europe. Désormais, il ne se contente plus d’images animées. Veo 3 ajoute des bruitages et même des voix, ouvrant la voie à une nouvelle ère créative.

Depuis plusieurs mois, les outils d’intelligence artificielle changent la façon de créer. Après le succès du modèle de génération de vidéos Sora d’OpenAI, Google répond avec Veo 3. Présenté lors de la conférence Google I/O de mai 2025, ce dernier avait d’abord été réservé aux États-Unis. Désormais, il arrive en France et dans toute l’Union européenne. Cette arrivée marque une étape importante pour le grand public, qui peut tester une IA capable de produire des séquences ultra-réalistes directement depuis chez lui.

Veo 3 permet de créer des vidéos de 8 secondes en haute qualité avec une simple ligne de commande. L’outil comprend mieux les mouvements et les interactions, ce qui rend les scènes plus naturelles. La grande nouveauté vient surtout du son. Google a intégré des bruitages, des ambiances sonores et même des dialogues générés automatiquement. Qu’il s’agisse du bruit des vagues, d’une porte qui claque ou d’une discussion entre personnages, tout est conçu par l’IA. Pour l’utiliser, il faut souscrire à Google AI Pro à 21,99 euros par mois ou Google AI Ultra à 139,99 euros.

Google Veo 3 débarque en France et transforme la création vidéo grâce à l’audio généré par IA

En France, Veo 3 est intégré à Gemini, l’assistant IA de Google. Les abonnés peuvent générer des vidéos directement depuis l’onglet dédié en écrivant un simple prompt. Les premiers exemples disponibles sont impressionnants. Même si le son n’est pas encore parfait, les résultats surprennent par leur précision et leur créativité. Il faut environ cinq minutes pour obtenir une vidéo, un délai qui pourrait encore se réduire.

Avec Veo 3, Google franchit un cap et propose un outil qui va au-delà des simples images. L’IA peut maintenant créer de petites histoires complètes, avec des sons et des dialogues. Ce modèle pourrait modifier la façon de produire des contenus et obliger les créateurs à repenser leur métier. Google précise que Veo 3 pourrait être proposé à un public plus large à l’avenir. Une chose est certaine : la frontière entre réel et virtuel devient de plus en plus fine.