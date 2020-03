Molotov offre plus de 50 chaînes TV à ses abonnés pendant le confinement

Molotov a décidé d’offrir plus de 50 chaînes TV, accompagnées du replay associé, à ses abonnés pendant le confinement en France. La plateforme annonce aussi la création d’une rubrique spéciale dédiée à l’actualité liée à l’épidémie de coronavirus.

Confinés à domicile jusqu’à nouvel ordre, les Français peuvent passer le temps grâce à une longue liste de contenus gratuits. Citons par exemple toutes les chaînes de Canal+, les chaînes OCS d’Orange, ou Assassin’s Creed Odyssey, qui est offert jusqu’au 22 mars. Molotov, plateforme de streaming française, a décidé d'emboîter le pas à Orange, Canal et consorts.

Quelles sont les chaînes offertes par Molotov ?

Molotov offre plus de 50 chaînes TV avec le replay associé à l’ensemble de ses abonnés. On trouve de nombreuses chaînes généralistes, afin de suivre de près l’évolution de la pandémie de Covid-19, et de nombreuses chaînes pour les enfants et adolescents privés d’école pendant le confinement total, précise Jean-David Blanc, fondateur de Molotov à l’antenne de BFM TV. Voici la liste non exhaustive des chaînes accessibles gratuitement pendant le confinement :

Des chaînes d’informations, comme CNN ou BBC

Des chaînes généralistes, comme RTL9, Paris Première ou Comedy Central

Des chaînes jeunesse, comme Cartoon Network, Nickelodeon Junior ou Nickelodeon

Des chaînes de clips vidéo, comme MTV, M6 Music, ou Trace Urban

Des chaînes documentaires et découverte, comme Toute l’Histoire, Animaux ou Science & Vie

Ou des chaînes dédiés au cinéma, comme Paramount Channel ou TCM Cinema

D’après Jean-David Blanc, cette offre est le fruit d’un accord passé avec les diffuseurs des chaînes. En parallèle, Molotov a aussi annoncé la création d’une rubrique spéciale dédiée aux informations concernant le Covid-19 dans un communiqué de presse.Cette rubrique va répertorier toutes les émissions concernant la pandémie, comme des documentaires ou des infos en direct, à un seul endroit.

Source : BFM TV