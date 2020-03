Canal+, OCS, TV jeunesse sur Freebox et Orange : quelles sont les chaînes gratuites suite au confinement ?

Depuis le mardi 17 mars 2020 à 12 heures, la France est en période de confinement pour deux semaines (au minimum) en raison de l’épidémie de coronavirus. Les Françaises et Français devront adapter leurs vies quotidiennes afin de trouver des occupations. Pour cela, les groupes télévisuels ont pensé à eux en annonçant la gratuité de certaines de leurs chaînes en destination de leurs abonnés (pour les grands, comme les petits). Quelles sont les chaînes gratuites ? L’équipe de PhonAndroid vous dresse un récapitulatif des annonces effectuées sur les réseaux sociaux.

Les 4 chaines OCS et 5 chaines jeunesse diffusées en clair sur Orange TV

L’opérateur Orange a été le premier à annoncer la diffusion en clair des 4 chaines OCS et 5 chaines jeunesse pour ses abonnés TV. Jusqu’au mardi 31 mars 2020, OCS MAX, OCS City, OCS Choc, OCS Géants, Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J (hors services à la demande) sont diffusées gratuitement. Pour rappel, voici leurs canaux : OCS MAX sur le canal 50 / OCS City sur le canal 51 / OCS Choc sur le canal 52 / OCS Géants sur le canal 53 / Boomerang sur le canal 91 / Boing sur le canal 93 / Tiji sur le canal 94 / Canal J sur le canal 95 Toonami sur le canal 96.

Les chaînes Canal gratuites pour tout le monde

Quelques heures après le géant français des télécoms, c’est Canal Plus qui a mis à disposition gratuitement ses chaînes à destination des clients ayant d’une box internet (Orange, Free, Bouygues et SFR). Les 6 chaînes sont les suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé. Et pour les abonnés Canal+, le groupe télévisuel a ouvert l’accès à toutes les chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires jusqu’au mercredi 15 avril 2020.

9 chaînes jeunesse en clair sur la Freebox

Enfin, dans la matinée du mardi 17 mars 2020, Free a annoncé la diffusion en clair de 9 chaînes jeunesse sur Freebox. À l’instar d’Orange, les chaînes seront gratuites jusqu’à la fin du mois de mars 2020. Cette offre destinée aux enfants comprend : Tiji (canal 142), Boomerang (canal 144), Boomerang +1 (canal 145), Canal J (canal 149), Boing (canal 153), Toonami (canal 154), Baby TV (canal 155), Pitchoun TV (canal 159) et TeleKidZ (canaux 677 à 679).