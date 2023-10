Canal+ écope d’une amende de 600 000 €, Netflix augmente encore ses prix en France, c’est le récap

Canal+ écope d'une amende de 600 000 € par la CNIL, Netflix augmente encore ses prix en France, un premier aperçu de HyperOS de Xiaomi, c'est le récap des actualités du jeudi 19 octobre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech sur Phonandroid ce jeudi 19 octobre 2023 ? Tout d'abord, nous avons publié dans nos colonnes notre test complet du OnePlus Open, le premier smartphone pliable de la marque chinoise. Noté 4 étoiles sur 5, l'appareil impressionne par son bon calibrage des écrans, son processeur performant ou encore son excellente autonomie. En revanche, son design laisse à désirer, tout comme sa partie photo ou audio.

Dans un autre domaine, nous avons évoqué les excellents chiffres de Netflix. En effet, la plateforme vient de publier ses résultats au 3e trimestre 2023. Avec près de 6 millions d'abonnés supplémentaires, le service de streaming conforte sa place de numéro 1 et confirme surtout les effets bénéfiques des dernières mesures entreprises (lancement de la formule avec pub, fin du partage de compte).

De son côté, Tesla a enfin dévoilé la date de livraison du Cybertruck. Plus de 5 ans après la présentation du pickup électrique, les premiers exemplaires du Cybertruck seront livrés à partir du 30 novembre 2023. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce jeudi 19 octobre 2023.

Canal+ écope d'une amende de 600 000 € de la CNIL

Canal+ vient d'écoper d'une amende plutôt salée de la part de la CNIL. En effet, le gendarme du web a décidé de sanctionner la chaîne cryptée, à hauteur de 600 000 €, pour démarchage téléphonique abusif. En outre, l'organisme a reconnu plusieurs manquements, notamment sur la sécurité des données des utilisateurs et des employés.

Here we go again… Netflix vient une nouvelle fois d'augmenter ses prix en France. La formule Premium, qui permet notamment de profiter de 4 écrans en 4K, passe de 17,99 à 19,99 € par mois. Soit une augmentation de 24 euros sur l'année tout de même.

Plusieurs utilisateurs chinoises ont réussi à mettre la main sur la bêta de HyperOS, la nouvelle surcouche de Xiaomi. A premier lieu, HyperOS reprend de nombreux éléments de design et d'interface de MIUI. Une bonne nouvelle pour les millions d'utilisateurs d'appareils Xiaomi à travers le monde, qui ne devraient pas trop être dépaysés.

