Les Journées nationales de la réparation invitent les Français à consommer autrement dès le 20 octobre

Pour la première fois en France se tiendront dès le 20 octobre les Journées Nationales de la Réparation. Durant ces trois jours, près de 800 évènements centrés autour de la réparation auront lieu un peu partout dans l'Hexagone comme des ateliers, des animations, des conférences ou encore des débats.

Alors que le groupe Fnac-Darty vient de publier son dernier baromètre du SAV, la réparation est à nouveau au centre de l'actualité. Pour la 1re fois en France et avec le soutien du ministère de la Transition écologique, les associations HOP (Halte à l'Obsolescence programmée) et Make.org Foundation lancent du 20 au 23 octobre 2023 les Journées nationales de la réparation.

Si le recours à la réparation a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment avec des initiatives gouvernementales (loi AGEC, bonus réparation ou encore indice de réparabilité) et du secteur privé (services après-vente, offres proposant de la réparation comme Darty Max, etc.), la pratique est encore loin d'être entrée dans les moeurs. Les chiffres sont sans équivoque : si nous sommes 81 % à avoir une bonne image de la réparation, seulement 33 % des consommateurs font réparer leurs objets d'après les dernières données de l'ADEME.

La réparation a enfin sa journée nationale

Face à ce constat, les deux associations ont donc décidé de lancer ces Journées nationales de la réparation. L'idée est simple : sensibiliser et familiariser le public avec la pratique et les inviter à se rendre dans des Repair Café, des Tiers-Lieux ou encore des ressourceries et des recycleries. Au total, plus de 800 évènements seront organisés un peu partout en France entre le 20 et le 23 octobre 2023. Les consommateurs pourront prendre part à des ateliers manuels, des animations, des conférences, des débats, des tutoriels accessibles au plus grand nombre.

“Petit électroménager, matériel informatique, habillement, chaussures, maroquineries, articles de sport, petit immobilier, objets de valeur… seront mis à l'honneur pour retrouver un second souffle”, peut-on lire sur le portail officiel des Journées de la réparation. Pour les intéressés, une carte interactive est disponible sur ce site. Vous y retrouverez l'ensemble des événements organisés lors ces journées. Rappelons au passage que cet évènement fait écho à la Journée internationale de la réparation, une autre célébration portée par Open Repair Alliance, collectif fondé par iFixit et le Restart Project.

“Le constat est sans appel : il est urgent de réduire nos déchets et de limiter l'exploitation des ressources naturelles pour préserver notre environnement. L'obsolescence accélérée des produits repose sur un modèle de société consumériste et productiviste développé depuis les années 1960 et qui est aujourd'hui insoutenable”, dénonce les deux associations.