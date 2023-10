Canal+ : la CNIL inflige une amende de 600 000 euros au groupe pour démarchage téléphone abusif

Il est probable que vous ayez déjà reçu un appel de Canal+ vous vantant les mérites de ses programmes. Vous n'êtes pas seul, puisque le groupe a visiblement dépassé les bornes. En guise de rappel à l'ordre, la CNIL a en effet infligé une amende de 600 000 euros à ce dernier pour diverses infractions au RGPD.

Le démarchage téléphonique, ça agace tout le monde. Pourtant, les marques et entreprises ne se gênent pas pour continuer à vanter leurs mérites en appelant en masse leurs prospects en masse, à commencer par Canal+. En effet, le groupe de télévision est très adepte de la pratique, au point d'attirer l'attention de la CNIL. Malheureusement pour lui, l'autorité a repéré quelques manquements au RGPD chez sa cible. Résultat : une lourde amende de 600 000 euros.

Première infraction : Canal+ n'a pas obtenu l'accord de ses prospects pour le démarchage par mail, via cette petite case que l'on vous demande souvent de cocher sur Internet. Plus globalement, Canal+ n'était visiblement pas très enclin à informer les personnes, notamment à propos de l'utilisation de leurs données. De plus, parmi les enregistrements écoutés par la CNIL, 16 correspondants n'ont pas reçu les informations nécessaires à tout démarchage téléphonique.

Canal+ écope d'une lourde amende pour démarchage abusif

D'après les conseillers, cet oubli serait tout simplement dû au fait que les prospects raccrochent trop vite, ou encore que certains sont déjà abonnés à Canal+ lorsqu'ils sont contactés. Toujours est-il que les personnes appelées n'obtiennent généralement pas les informations censées être transmises par l'entreprise. Et ce n'est pas le seul manquement de Canal+.

Pour ne rien arranger, la sécurité des données pêche également du côté du géant de la télévision. La CNIL a en effet relevé que les mots de passe des employés étaient bien mal protégés, car pas aux normes de sécurité actuelles. Un piratage de la firme pourrait alors mener à une gigantesque fuite de données. Par ailleurs, selon la CNIL, les données des abonnés ont été exposées pendant 5 heures au cours des derniers mois, sans que le gendarme ne soit prévenu. Ce dernier espère ainsi que cette amende remettra Canal+ dans le droit chemin.

