Les coupures électriques sont de retour cet hiver, quels appareils sont concernés ?

Les fournisseurs d’électricité commencent à prévenir leur client de coupures temporaires à prévoir cet hiver. Tout comme l’année dernière, seuls les appareils activés automatiquement resteront éteints sur une plage horaire précise afin d’économiser de l’énergie. Voici ce que l’on sait pour le moment.

L’hiver dernier, suite à un concours de circonstances assez malheureux, la France entière a craint les coupures d’électricité. Plutôt que de risquer des pannes sur le réseau, le gouvernement et Enedis ont opté pour une solution plus douce : couper l’activation automatique de certains appareils lors des heures creuses. Cette mesure a ensuite pris fin au retour des beaux jours, lorsque la tension sur le réseau est enfin redescendue.

Maintenant que l’automne commence à pointer le bout de son nez, la question de l’hiver 2023 se pose. Un mail envoyé récemment par TotalEnergies à ses clients vient apporter une réponse. Dans ce dernier, le fournisseur d’électricité confirme que la mesure fera son retour dans les prochains mois. Le dispositif reste le même : durant les heures creuses, certains appareils ne seront plus activés automatiquement.

Ce que l’on sait des coupures d’électricité à venir cet hiver

« Pour contribuer à la sécurisation de l’approvisionnement électrique cet hiver, les pouvoirs publics demandent comme l’hiver dernier au gestionnaire du réseau Enedis de suspendre le déclenchement automatique du matériel piloté par les compteurs pendant une durée maximale de 2 heures sur la plage horaire des Heures Creuses méridienne », explique TotalEnergies dans le mail reçu par la rédaction de Phonandroid.

Sur le même sujet — Inflation : les prix de l’électricité augmenteront de 10 % maximum en 2024

Cette mesure sera appliquée à partir du 5 novembre 2023 et pourra durer jusqu’au 1er avril 2024 au plus tard. Seuls les appareils qui sont habituellement activités automatiquement ne le seront plus sur une plage de 2 heures maximum entre 11 h et 15 h 30. Cela concerne notamment le ballon d’eau chaude, qui ne se mettra pas en chauffe le temps de la coupure. ” C’est sans risque pour votre équipement et cela n’impacte pas le reste de vos usages », affirme TotalEnergies. La facture du client ne sera pas non plus impactée.

En parallèle, le gouvernement réfléchit également à réduire la consommation maximale permise par nos compteurs afin d’économiser l’énergie cet hiver. Le ministère de la Transition énergétique assure que le réseau se trouve « dans de bien meilleures conditions que l’hiver dernier ».