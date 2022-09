Steam affiche les jeux les plus vendus du moment pour les joueurs en manque d’idée

Valve vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle interface sur Steam. En effet, la plateforme affichera désormais sur une seule et même page les jeux les plus vendus et les plus populaires du moment. Jusqu'alors, il était nécessaire d'aller sur des sites tiers pour obtenir ces données. Un effort de transparence bienvenu.

Après avoir rafraîchi le design de l'application Android et iOS de Steam, Valve vient d'intégrer une toute nouvelle fonctionnalité sur la célèbre plateforme gaming. En effet, le constructeur du Steam Deck annonce l'ajout d'une nouvelle page “Steam Charts”.

“Aujourd'hui, nous lançons Steam Charts, une nouvelle section de Steam dédiée à l'affichage des jeux les plus joués et les plus vendus sur Steam. Avec des données actualisées en temps réel”, explique Valve dans un communiqué.

Valve donne un coup de jeune à la section stats de Steam

Selon les dires de l'entreprise, l'intérêt est d'offrir une vue d'ensemble de ce qui est populaire sur Steam, afin de susciter l'intérêt du joueur grâce à des chiffres détaillés. Bon, concernant les jeux vendus, nous vous attendez pas non plus à avoir le nombre exacte de copies vendus, ce n'est pas le cas. Cette nouvelle section de Steam dédiée aux statistiques affichent de nombreux informations. Ainsi, vous pourrez consulter :

la liste des meilleures ventes classées selon le chiffre d'affaire générés

les meilleures ventes en temps réel

les jeux plus populaires (en nombre de joueurs actifs) en temp réel

les meilleures ventes de la semaine

les meilleures nouveautés du mois

les enquêtes sur le matériel et les logiciels Steam

les statistiques des téléchargements du Steam

les statistiques du support à la clientèle Steam

Il est d'ailleurs possible d'activer quelques filtres sur ces recherches, pour obtenir par exemple l'évolution hebdomadaire des ventes d'un titre, ou consulter la popularité d'un jeu région par région. Notez ensuite qu'il est possible d'afficher le top 100 des jeux les plus vendus et les plus joués. Vous l'aurez compris, rien de révolutionnaire avec cette nouvelle page. Il s'agit néanmoins d'un rafraîchissement bienvenu dans la présentation de ces différentes données jusqu'alors accessibles uniquement sur des sites tiers comme SteamDB ou Steam Chartz.

Pour rappel, Valve a modifié en profondeur les règles d'affichage des jeux sur Steam en juillet 2022. Désormais, il est interdit d'afficher un visuel qui met en avant des notes ou des récompenses. L'idée étant avant tout d'éviter les abus et d'induire les joueurs en erreur.