Battlefield 6 : la destruction des environnements toujours au cœur de l’expérience, mais…

Comment Battlefield 6 va gérer la destruction des décors ? On en sait plus à ce sujet, voici ce qu'il faut retenir.

Battlefield 6 sort le 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Les fans attendent avec impatience ce nouvel opus, qui a la lourde tâche d'offrir une expérience de jeu suffisamment originale et convaincante pour détourner les joueurs de Call of Duty : Black Ops 7, attendu lui aussi à cette période.

Lors d'un événement de présentation du titre qui se tenait à Hong Kong, le média taïwanais GNN a pu glaner quelques informations intéressantes sur ce Battlefield 6. On retient notamment une citation concernant la destruction des décors, élément de gameplay primordial dans la série et dont les joueurs espèrent beaucoup.

Des détails sur la destruction dans Battlefield 6

“Notre objectif n'est pas la destruction complète de zones entières, comme transformer un champ de bataille en un parking sans rien laisser. Nous cherchons plutôt à créer des effets intéressants et stimulants pour l'environnement par la destruction, en créant principalement des changements de décor intéressants”, a commenté DICE, studio de développement principal de ce nouvel épisode de la franchise. Il ne sera donc pas possible de raser la carte, mais plutôt de la transformer de sorte à modifier le level design, ce à quoi les joueurs devront s'adapter.

On apprend aussi que le système de tir de Battlefield 6 “est le plus sophistiqué de la série”, et que des bots peupleront les serveurs pour limiter les temps d'attente quand il manque des joueurs humains. Des mises à jour régulières sont prévues, avec de nombreux événements saisonniers, de nouvelles armes, de nouveaux modes et de nouvelles cartes.

Le premier trailer de Battlefield 6 nous avait mis l'eau à la bouche, annonçant un titre ambitieux qui veut enfin redonner ses lettres de noblesse à la licence. Nous avons aussi eu la chance de jouer à Battlefield 6 pendant quelques heures pour nous faire une idée plus précise de son potentiel. Pendant cette session de jeu, nous avons retrouvé les sensations des anciens épisodes, notamment Battlefield 3 et 4. L'action y est frénétique avec des explosions dans tous les sens. Le gameplay est plus dynamique, sans trop perdre en réalisme et tomber dans la carictaure comme un certain Call of Duty.