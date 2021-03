Call of Duty 2021 : un retour à la Seconde Guerre mondiale sur PS5 dès 2021 ?

D'après plusieurs fuites, le prochain Call Of Duty, dont le nom de code serait Vanguard, reprendrait place durant la Seconde Guerre mondiale. Sa sortie serait prévue sur PS5, Xbox Series X/Series S et PC en fin d'année 2021.

Comme vous le savez peut-être, le développement des différents opus de la saga Call Of Duty est réparti en trois studios : Infinity Ward s'occupe des épisodes estampillés Modern Warfare, tandis que Treyarch se charge de la série des Black Ops. Le troisième studio n'est autre que Sledgehammer Games, qui a notamment officié sur l'excellent Call Of Duty : WWII, qui avait marqué le retour de la série à ses origines : la Seconde Guerre mondiale.

Cet épisode avait dominé les ventes en 2017, avec pas moins d'un milliard de dollars de recettes. Un record rapidement dépassé par COD : Modern Warfare en 2019, et son milliard de dollars en seulement quelques jours. Black Ops Cold War étant sorti, et Infinity Ward étant toujours occupé à bannir les tricheurs de Call Of Duty : Warzone, la question était donc de savoir ce qu'allait nous réserver Sledgehammer Games.

Une fuite, divulguée par le site de fans Modern Warzone et reprise par le site réputé Eurogamer, dévoile quelques éléments de réponse. En premier lieu, le développement du titre serait bel et bien mené par Sledgehammer Games, et il répondrait au nom de code de Vanguard. Le jeu se déroulerait à priori juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un monde dystopique où le conflit se serait poursuivi bien après le 8 mai 1945. Un pitch qui rappelle un certain Wolfenstein : The New Order.

Une intégration à Warzone et une sortie fin 2021

Une intégration à Warzone serait également prévue. Chose qui a déjà été faite, avec l'ajout des armes et des agents de Black Ops Cold War dans Warzone. Il faut toutefois préciser que l'opération ne s'est pas déroulée sans mal, avec un équilibrage des armes raté et des bugs sur les accessoires.

Dernière information, la sortie de cet opus serait prévue pour la fin d'année 2021 sur PS5, Xbox Series X et Series S et sur PC. Ce Call Of Duty : Vanguard ferait donc l'impasse sur la PS4 et la Xbox One, mais cela reste à confirmer, le parc de consoles next-gen étant encore très peu développé en raison des pénuries. Pour l'heure, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, à défaut d'avoir une déclaration officielle d'Activision (l'éditeur de la saga) ou du studio responsable du développement.

