Cette voiture électrique a une façon bien particulière de se débarrasser de la neige sur son capot

La NIO ET9 ne se contente pas de braver les éléments hivernaux avec élégance ; elle les secoue littéralement. Ce SUV électrique s'inspire du monde animal pour offrir une solution aussi efficace qu'originale à l'accumulation de neige, transformant une contrainte saisonnière en un spectacle surprenant.

Dans le monde de l'électromobilité, où chaque kilomètre compte, Nio a récemment fait des vagues en poussant son ET7 à dépasser le cap mythique des 1000 km sur une seule charge. Ce tour de force, réalisé grâce à une batterie semi-solide de dernière génération, place cette berline dans le club très fermé des voitures électriques longue distance. Cet exploit, loin d'être un simple coup marketing, met aussi en lumière les progrès technologiques continus dans le domaine des batteries.

Tandis que Nio repousse les limites de l'autonomie, la marque n'oublie pas de pimenter la conduite avec son ET9, capable de se débarrasser de son manteau neigeux avec une méthode unique en son genre inspirée du règne animal. Cette fonctionnalité insolite rappelle Mercedes avec son EQG, qui propose un “G-Turn” permettant une rotation à 360 degrés lui-même, offrant aux conducteurs une forme de conduite qui sort de l'ordinaire, voire d'un film de science-fiction.

Nio ET9 : ce SUV électrique s’inspire des animaux face à l'accumulation de neige

Dans une démonstration qui rappelle les frémissements d'un chien se secouant pour échapper à l'eau, le SUV ET9 de NIO offre une scène plutôt insolite lorsqu'il s'agit de se défaire de son manteau blanc hivernal. Grâce à un système ingénieux intégré à son châssis, couplé à une architecture qui possède une tension électrique élevée de 900 volts, ce véhicule électrique peut littéralement vibrer pour faire tomber la neige accumulée sur sa carrosserie.

Cette fonction, illustrée dans une vidéo publiée par NIO et reprise sur X, montre le SUV en pleine action, se débarrassant de la neige comme le ferait un animal secouant son pelage. Bien plus qu'une simple curiosité, cette capacité unique met en lumière une approche créative pour résoudre les tracas liés aux conditions hivernales, transformant cette tâche hivernale en un spectacle surprenant.

L'ET9 se distingue également par ses performances et son confort de conduite sur des terrains variés, grâce à sa suspension entièrement active qui adapte la hauteur et l'amortissement en fonction des conditions de la route. Cette technologie, associée à la direction assistée électronique et à la direction arrière, contribue à une maniabilité et une stabilité améliorées, comparables à des modèles de haute technologie tels que le Tesla Cybertruck. Avec ses deux moteurs électriques cumulant 697 chevaux, ce SUV est proposé à environ 110 000 euros en Chine.