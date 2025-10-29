L’application b.tv+ de Bouygues Telecom est disponible sur les Smart TV LG, Sony, TCL et Android TV

Auparavant réservée aux box TV Bouygues Telecom et aux Smart TV Samsung, l’application b.tv+ débarque sur un grand nombre de nouveaux appareils. Elle peut être installée dès à présent sur les Smart TV LG et les dispositifs sous Android TV ou Google TV.

Les FAI font de plus en plus d’efforts pour rendre accessible leur expérience TV sur une grande variété d’appareils, et non plus seulement sur la box TV qu’ils fournissent avec leurs abonnements internet. Dans cette optique, l’application b.tv+ de Bouygues Telecom est désormais disponible sur les Smart TV LG, Sony, et TCL, ainsi que sur les Smart TV et box TV Android TV. Le service était déjà présent sur les Smart TV Samsung.

“Ce déploiement enrichit significativement l’avantage 2nd écran pour nos clients ayant souscrit à un abonnement Bbox Ultym Wi-Fi 7 depuis le 31 mars 2025”, déclare l’opérateur. D’après ses dires, son application b.tv+ est dorénavant opérationnelle sur près de 90 % du marché des téléviseurs connectés en France.

Plus besoin de box TV Bouygues Telecom pour accéder à b.tv+

Voici donc l’ensemble des appareils sur lesquels on peut installer l’app b.tv+ actuellement :

Les Smart TV Samsung modèles 2020 et plus récents.

Les Smart TV LG UHD modèles 2022 et plus récents ainsi que les vidéoprojecteurs LG (sous WebOS 22 et versions supérieures).

Les Smart TV sous Android TV / Google TV version 9 et supérieures (notamment Sony et TCL).

Les boîtiers ou dongles multimédia sous Android TV / Google TV version 9 et supérieures (Google Chromecast avec Google TV, Nvidia Shield, Xiaomi box…).

Les dongles b.tv vendus au prix de 34,99 euros par Bouygues Telecom et permettant d’accéder à b.tv+ sans Smart TV, box TV ou autre équipement.

Notez que maintenant que les box Android/Google TV sont compatibles avec l’appli b.tv+, le dongle b.tv n’a plus vraiment d’intérêt, puisqu’on peut avoir mieux pour le même prix ou à peine plus cher. L’application b.tv+ permet aux abonnés d’une offre Bouygues Telecom comprenant son service TV d’accéder à jusqu’à 180 chaînes en direct et en replay. L’app dispose aussi des fonctions de contrôle du direct, de reprise d’un programme en cours depuis le début et d’enregistrement des programmes.